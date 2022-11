Det er marginale forskjeller på stavemåten av ordene Haaland og Halland, men for den svenske regionen Halland har likheten fått konsekvenser som har skapt både trøbbel og et og annet kreativt framstøt.

Årsaken er at Erling Braut Haalands etternavn i takt med braksuksessen i Manchester City er blitt stadig mer populært i ulike internasjonale og sosiale medier. Også bruken av emneknaggen #Haaland har fått et voldsomt oppsving.

Den norske målmaskinens navn blir ikke alltid stavet rett. Mange bommer og taster inn emneknaggen #Halland i stedet, ifølge turistkontoret til den svenske regionen med samme navn.

Åpent brev

Nå slår avdelingssjef Jimmy Sandberg i Visit Halland alarm om utfordringene dette skaper. I et åpent brev, som svenske Fotbollskanalen omtaler, skriver han:

«I flere tiår har vi informert verden om Halland, en litt skjult perle på den svenske vestkysten. Hundretusenvis av turister kommer hit hvert år for å nyte våre sandstrender, frodige skoger og koselige bykjerner. Men til vår forferdelse ser vi nå at innsatsen vår forsvinner i rask takt. Alt på grunn av en fantastisk norsk fotballspiller», skriver Sandberg i brevet som er publisert på hans Linkedin-bruker.

Teksten er samtidig skrevet med en betydelig grad av glimt i øyet.

«Det har nådd vår oppmerksomhet at det er enorm forvirring angående skrivemåten til Haalands navn. Noe som har resultert i at tusenvis av journalister og fans i innlegg kaller ham … Halland. Men vi er Halland. Han er Haaland», fortsetter avdelingssjefen.

Ønsker seg Haaland-besøk

Et raskt bildesøk i søketjenesten Google bekrefter det Sandberg skriver. Resultatet gir i all hovedsak bilder av Erling Braut Haaland.

– Etter City-suksessen dukket han opp overalt. På hvert eneste bildesøk, hver eneste emneknagg. «Hva faen, han heter jo ikke Halland?». Men du ser det fort, det er mange som staver feil. Da sa vi at vi kunne gjøre noe gøy ut av dette. Det er ikke et reelt problem, men det kan faktisk bli det hvis han scorer enda flere mål. Det er moro for ham, men vi drukner litt i suksessen hans, sier Sandberg til Fotbollskanalen.

Han håper flere i framtiden treffer på stavemåten til Haaland, framfor bomvarianten «Halland». En annen liten drøm har han også.

– Det morsomste hadde vært om Haaland kom til Halland. Men det er kanskje for mye å ønske seg, sier Sandberg.

17 mål på elleve kamper er Haalands råsterke Premier League-statistikk så langt. I øyeblikket er nordmannen skadd, men også det skaper overskrifter nærmest daglig. Trolig til mer fortvilelse for Visit Halland.