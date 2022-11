Politiet venter PSV-fans til Bodø tross forbud mot billettsalg – skjerper beredskapen

Det fremgår av en pressemelding fra politiet i Nordland tirsdag.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har ilagt PSV forbud mot å selge billetter til bortekampen mot Bodø/Glimt. Straffen kommer som følge av supporterbråket i den nederlandske klubbens møte med Arsenal sist torsdag.

Nederlenderne ble også bøtelagt med 40.000 euro, som tilsvarer 413.000 kroner. Uefa begrunnet boten med at PSV-tilhengere skal ha kastet gjenstander, skapt forstyrrelser i folkemengder og gjort ødeleggende handlinger på kamparenaen i London.

Torsdag gjester PSV Aspmyra i Bodø. Det får politiet til å være på vakt.

« I forkant av kampen er det ventet at bortelagets supportere vil følge laget sitt til Bodø, til tross for at Uefa har nektet PSV å selge billetter til bortekampen mot Bodø/Glimt», skriver politiet.

Videre understrekes det at man forutsetter at de aller fleste av bortelagets supportere «er trivelig mennesker som ønsker å oppleve Bodø og Norge», og som allerede hadde planlagt turen til Norge da Uefa-straffen kom.

«Det er ingenting i politiets informasjon som tilsier at noe lignende som skjedde i London, skal skje i Bodø også, men vi må likevel ta høyde for at ikke alle supporterne nødvendigvis har gode intensjoner. Politiet vil derfor ha økt synlig og ikke synlig tilstedeværelse – både før, under og etter kampen for å sørge for ro og orden», heter det i meldingen.

Bodø/Glimt er allerede utslått av europaligaen, men sikrer mannskapet til Kjetil Knutsen tredjeplassen i gruppe A, blir utslagsrundene conferenceligaen neste stopp.