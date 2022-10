– Tredje er bedre enn fjerde, men synd på en måte å ikke sitte ved finalebordet. En bismak at de andre sitter i rommet ved siden av, sa Magnus Carlsen til NRK etter at medaljen var i boks.

Han siktet til finaleduellen mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Hikaru Nakamura.

Det gjaldt å være best av fire partier for å vinne bronsekampen totalt. Carlsen åpnet med tap søndag, men slo så tilbake og tok ledelsen 2-1. Dermed trengte han bare remis i det fjerde partiet for å sikre seg bronsemedaljen i mesterskapet.

Det siste partiet endte også med seier.

Ufrivillig ekspert

– Det har vært sånn i Champions Chess-turneringen at jeg har tatt bronsen når jeg ikke har vunnet. Det er noe jeg ufrivillig er blitt ekspert på, sa Carlsen.

31-åringen startet med svarte brikker i det første partiet, og etter 57 trekk var tapet et faktum. Selv om motstanderen var presset på tiden, fant nordmannen ikke nordmannen det riktige trekket.

Med hvite brikker klarte Carlsen tidlig å få et overtak i parti nummer to, mens Abdusattorov etter hvert begynte å få liten tid igjen på klokka. Etter 41 trekk måtte usbekeren gi opp.

Carlsen hadde også hvite brikker i det tredje partiet. Der fikk han tidlig et solid overtak og gjorde ingen feil. Dermed styrte han inn til seier etter 35 trekk.

Ikke bare instinkt

I semifinalen brukte Carlsen for mye tid på trekkene sine. I duellen mot Abdusattorov fikk han imidlertid utviklet stillingen sin bedre og med kortere tenketid.

– Det er ofte sånn at man bruker mye tid hvis man står vanskelig. Nå var det lett å spille fort og naturlige trekk. Det var mer superkomplisert mot Jan (Nepomnjasjtsjij). Slik jeg spiller nå, går det ikke bare å spille på instinkt, forklarte Carlsen.

18-åringen Abdusattorov imponerte i grunnspillet, men ble grundig slått av Hikaru Nakamura i lørdagens semifinale.

I finalen mellom russeren Jan Nepomnjasjtsjij og amerikanske Hikaru Nakamura sto det 1,5 mot 1,5 etter tre partier. De to gikk deretter for en rask remis, slik at finalen må avgjøres i armageddon.