Brakseier tenner Kristiansunds håp om fornyet eliteseriekontrakt

Tre poeng var noe nær en forutsetning for KBK i hjemmekampen mot vestlandskollega Aalesund. Den oppgaven løste mannskapet til Christian Michelsen med bravur og til tjue i stil.

Hjemmelaget måtte riktignok ha 39 minutter på å ta ledelsen, men da smalt det to ganger bak AaFK-keeper Sten Grytebust på kort tid.

Først stanget 19-åringen Max Williamsen inn ledermålet etter et strålende innlegg fra Sander Kartum. Williamsen dukket opp på bakerste stolpe og sendte ballen i mål via stolpen.

Målfest

To minutter deretter doblet islendingen Brynjólfur Willumsson ledelsen. Han fikk sjansen fra straffemerket etter selv å ha blitt stoppet med ulovlige midler av gjestenes Besim Serbecic.

I annen omgang ble vondt til verre for Aalesund da Nikolai Hopland satte ballen i eget mål. Da var det spilt 57 minutter. Torgil Gjertsen slo innlegget som endte med at Hopland utmanøvrerte egen keeper.

Umiddelbart etter scoringen gikk lyset i flomkasterne på arenaen i Kristiansund. Banen var mørklagt i flere minutter før spillerne igjen hadde tilstrekkelig sikt rundt seg.

Hjemmelaget var imidlertid ikke ferdige for dagen. Sju minutter før full tid avsluttet Bendik Bye et godt angrep med å stange inn 4-0 på bakerste stolpe. Innlegget kom fra Brynjólfur Willumssons fot.

Drama

Seieren betyr at Kristiansund nå har kun to poeng opp til kvalikplasserte Sandefjord. Laget fra hvalfangerbyen røk 1-2 for HamKam søndag. Det var kjærkommen KBK-hjelp.

Dermed ligger det an til at de to siste serierundene, der Kristiansund møter Sarpsborg borte og Jerv hjemme, blir et drama og en innbitt kamp for å sikre seg fornyet eliteseriekontrakt.

Sandefjord avslutter mot Molde og Sandefjord.