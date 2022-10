Ødegaard-kanon i Arsenals målfest – overtok tabelltoppen med 5-0 over Nottingham Forest

Fra start til slutt var det ingen tvil om hvordan poengene skulle fordeles, men et Arsenal i kjempeflyt skapte mest spørsmål om hvor stor seieren skulle bli.

Tabelljumbo Forest sjokkerte Fotball-England med 1-0-seier over Liverpool sist helg, men ble en kasteball i London.

Arsenal gjorde ingen endringer på laget som spilte 1-1 mot Southampton, men i 1. omgang måtte Bukayo Saka gi seg med skade. Det åpnet opp for Reiss Nelsons første Premier League-minutter for sesongen. Han ble dagens helt i London med to mål og én målgivende pasning.

Gabriel Martinelli, Thomas Partey og Ødegaard scoret de andre målene for Arsenal. Ødegaard scoret kampens siste mål etter å ha vist fram god nærteknikk i Forests 16-meter, før han banket ballen opp i nettaket.

Arsenal er med det igjen på tabelltoppen med to poeng foran Manchester City. Det gjenstår to kamper før Premier League tar VM-pause.

Marí-hyllest

Arsenal viste seg fram umiddelbart mot Forest. Martinelli løp inn i feltet fra sin venstre kant og headet vakkert inn 1-0. Hele laget samlet seg ved cornerflagget og markerte målet ved å posere med drakten til Pablo Mari, Arsenal-spilleren som ble knivstukket i Italia torsdag. Han er operert og på bedringens vei.

Det var spill mot ett mål i den første omgangen helt fram til bortelaget fikk en god mulighet tre minutter før slutt. Jesse Lingard fikk avslutte fra elleve meter, men Ben White kastet seg fram og blokkerte.

Saka fikk behandling flere ganger på banen i første halvdel av den første omgangen og måtte til slutt gi seg. Inn kom Reiss Nelson til sine første Premier League-minutter for sesongen.

22-åringen fikk også sin første scoring for sesongen kort ut i 2. omgang. En lekker skuddfinte ga ham plass til å skyte, men keeper avverget. Returen hamret han opp i vinkelen.

Festfotball

Festfotballen fortsatte i høyt tempo i Arsenals storstue. Tre minutter senere fikk Nelson sitt andre mål da han avsluttet fra kort hold etter et godt innlegg av Gabriel Jesus.

Nelson noterte seg også for en assist da Partey bøyde ballen opp i vinkelen fra lang distanse. Jesus fikk to gode muligheter etter det, men klarte ikke å få sin scoring. Den energiske spissen kunne likevel tusle av banen med to målgivende pasninger.

Ødegaard hamret inn 5-0, og da satte Arsenal seg på bremsen og kontrollerte kampen i mål.

Arsenal møter Zürich i europaligaen torsdag, før Chelsea, Brighton (ligacup) og Wolverhampton venter før VM-pausen.