Nytt tap for Zuccarellos Wild

Kampens første mål ble riktignok skåret av Wild ved Kirill Kapriznov, 1.28 minutter ut i kampens første periode. Men etter det sa det stopp, og det ble ingen gjentakelse av skåringen Mats Zuccarello hadde mot Ottawa Senators torsdag.

Red Wings-spilleren Lucas Raymond hentet kampen inn for bortelaget og skåret sine første to mål for sesongen. Etter å ha skåret 23 mål i forrige sesong som fersk profesjonell spiller har han ikke skåret i løpet av de første sju kampene denne sesongen.

Red Wings' målvakt Ville Husso kom under press fra motstanderlaget, og måtte gjøre 30 redninger i løpet av kampen.

Wild har fått en trøblete start på NHL-sesongen, med tre seire på åtte kamper.