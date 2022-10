Verstappen sikret seg beste startspor i Mexico

Verstappen vant kvalifiseringen foran Mercedes-duoen George Russell og Lewis Hamilton. På fjerdeplass kom hjemmehåpet Sergio Perez.

Mexicanske Perez er lagkompis med Verstappen i Red Bull.

– Det var en bra kvalifisering. Det ble tett. Etter trening nummer tre gjorde vi noen små endringer på bilen og kom inn i en bedre rytme. Det er selvsagt fantastisk å ha beste startspor her, sa Verstappen etterpå.

Nederlenderen har for lengst avgjort førermesterskapet i årets VM-sesong.

– Det kommer til å bli et jevnt løp søndag. Vi får sa hva vi kan gjøre med tanke på strategi. Det skal vi se på i kveld, sa Verstappen.

Raske Mercedes-biler

I forkant av lørdagens kvalifisering var det mye snakk om at VM-runden i Mexico på forhånd er blant de mer åpne denne sesongen.

Mercedes-fører Valtteri Bottas vant kvalifiseringen i Mexico for ett år siden, og på den tredje treningen lørdag var Mercedes-førerne igjen raske. Da det gjaldt viste imidlertid Verstappen seg igjen som den raskeste.

– Laget fortjente mer i dag. De har virkelig satt sammen en bra bil foran denne helgen. All ære til dem. Både jeg og Lewis har vist hva bilen er i stand til, og det burde vært vår pole position. Jeg gjorde en forferdelig sisterunde, sa Russell etter kvalifiseringen.

Hamilton var heller ikke helt fornøyd.

– Det gikk ikke riktig fort nok, og Red Bull-bilene er naturligvis så raske. Samtidig er jeg stolt over laget mitt. Dette er den beste kvalifiseringen vi har gjort i hele år, sa han.

– Jeg er samtidig ganske fornøyd med å starte som nummer tre, fortsatte han.

Tynn luft

Det er sjette gang denne sesongen at Max Verstappen står i beste startspor i en VM-runde.

Banen i Mexico skaper utfordringer for teamene, blant annet fordi den ligger 2240 meter over havet. Lufta er tynn og mer oksygenfattig, hvilke skaper ekstra trøbbel for både biler og førere.

Banen har 17 svinger og er ganske flat.