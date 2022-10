Nytt Liverpool-mareritt etter tabbemål og sen scoring: – Et tilbakeslag

Senkampen i den engelske toppdivisjonen endte 2-1 til gjestene. Dermed fortsetter de store problemene for Liverpool. Det seiersvante mannskapet til Jürgen Klopp er bare nummer ni i Premier League etter tolv spilte kamper.

– Dette var absolutt et tilbakeslag. Jeg synes vi startet veldig bra, men så slapp vi inn et bisart mål, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Vi satte inn utligningen, men av en eller annen grunn fikk vi ikke tilbake tryggheten. Vi slet med å kontrollere kampen og ga vekk for mange baller, fortsatte han.

Liverpool-sjefen antydet videre at han kan ha måttet bruke de samme spillerne for mye i en lengre periode. Det kan ha skapt slitasje.

Tabbemål

I Leeds-leiren var det naturlig nok bare brede smil etter seieren. Det var første gang at Leeds slo Liverpool på Anfield på 21 år.

– Jeg visste ikke at det var så lenge siden sist. Jeg viste at vi ikke hadde vært suksessfulle her på lenge. Jeg tror jeg leste noe i avisen i dag om at (Mark) Viduka hadde scoret her, sa manager Jesse Marsch til Viaplay.

Oppturen var kjærkommen.

– Vi visste at vi måtte stoppe blødningen, og at vi måtte ha et resultat. Jeg er stolt av gutta, sa Marsch.

De fleste forventet tre poeng til hjemmelaget på Anfield, men kampen startet på marerittaktig vis for de røde.

Kun fire minutter var spilt da midtstopper Joe Gomez skulle slå ballen tilbake til keeper Allison Becker fra kanten. Liverpool-forsvareren så ikke opp og endte med å ende ballen forbi sisteskansen. For åpent mål kunne Rodrigo Moreno sende Leeds i ledelsen.

Det hører med til historien at Allison skled og falt da Gómez slo den fryktelige pasningen, og en uoppmerksom Virgil van Dijk fanget heller ikke opp Rodrigo.

Meslier stengte målet

Mohamed Salah brakte balanse i regnskapet kun ti minutter etter tabbemålet, og utover i kampen skapte Liverpool mange sjanser. Darwin Núñez kom til flere gode muligheter, men var ikke i nærheten av å være klinisk nok.

I tillegg leverte Illan Meslier en kjempekamp i gjestenes mål.

I stedet ble det full jubel i Leeds-leiren da Crysencio Summerville tuppet inn 2-1-målet på overtid. Dermed klatret Leeds til 15.-plass på tabellen og tok en voldsom skalp.

Liverpool hadde i tillegg spilt 30 strake hjemmekamper uten tap før lørdagens smell.

Seieren var Leeds' første i ligaen siden serierunde nummer tre i august.