Magnus Carlsen slått av Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen i VM i fischersjakk

Med 2-1-ledelse etter tre partier kunne Nepomnjasjtsjij avgjøre lørdagens semifinale med remis i det fjerde partiet. Der hadde han fordelen av hvite brikker. Den oppgaven løste russeren.

Carlsen startet imidlertid bra og fikk raskt byttet av dronningene. Han fikk mer partiet inn i sin bane, men klarte ikke finne de fordelaktige trekkene som ville gitt seier. Etter 36 ga nordmannen seg.

Dagen åpnet bra sett med norske øyne ved at Carlsen vant det første partiet med svarte brikker. Russiske Nepomnjasjtsjij ga opp etter 67 trekk.

Da nordmannen skulle spille med hvite brikker i parti to, hadde han lenge føringen, men brukte samtidig lang tid på trekkene sine. Etter rundt 30 trekk gjorde han en feil som ga «Nepo» overtaket, og etter 60 trekk var partiet over med russisk seier som utfall.

I det tredje partiet med hvite brikker hadde Carlsen tidlig et grep, men brukte fortsatt lang betenkningstid. Etter 20 trekk hadde russeren, som representerer Fide under mesterskapet, tatt fullstendig over i partiet. Etter 28 trekk ga Carlsen seg.

I den andre duellen slo Hikaru Nakamura den store outsideren Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan i tre strake partier. Den amerikanske veteranen viste styrke og ga ikke 18-åringen Abdusattorov noen sjanser.

Abdusattorov gikk som Nakamura ubeseiret gjennom grunnspillet.