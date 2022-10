Blummenfelt vant VM-gull i «halv Ironman»

Øvelsen heter «70.3» og består av 1,9 kilometer svømming, 90 kilometer sykling og 21,1 kilometer løping.

– Jeg har ikke fått det til i halv Ironman tidligere, så det er fint å krysse av denne tittelen også, sa Blummenfelt etter målgang, ifølge TV 2.

Det er tredje gang på rad at VM-gullet går til Norge i denne konkurranseformen. Gustav Iden har vunnet de to foregående utgavene av konkurransen. Lørdag måtte han brått bryte etter å ha ligget godt an underveis.

Under VM i Ironman-triatlon på Hawaii tidligere i oktober vant Iden gullet med Blummenfelt på bronseplass.

Lørdag var det med rundt fem kilometer igjen å løpe at Blummenfelt sikret seg det avgjørende forspranget, skriver TV 2. Han hadde på det tidspunktet følge med den amerikanske triatleten Ben Kanute.

Kanute tok til slutt sølvet.

Konkurransen ble gjennomført i småkjølig vær i amerikanske St. George.

Blummenfelt vant OL-gull i Tokyo i fjor.