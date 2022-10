Guardiola usikker på Haaland-retur: – Er en leddbåndsskade

Haaland var ikke i Citys tropp til 1-0-seieren over Leicester i Premier League lørdag. Grunnen var en skade i foten han pådro seg i mesterligakampen mot Borussia Dortmund i midtuken.

Etter kampen mot Leicester fortalte Guardiola at det er usikker når Haaland kan spille igjen.

– Jeg vet ikke. Han har leddbåndsskade. Han føler seg bedre, sa Guardiola til BBC, og opplyste samtidig at nordmannen i hvert fall ikke spiller neste kamp.

Den er mot Sevilla i mesterligaen i uken som kommer. De lyseblå er allerede gruppevinner.

– Han spiller ikke der siden vi allerede er videre. Forhåpentlig kan han hjelpe oss mot Fulham, sa Guardiola.

City-manageren har tidligere varslet at han kommer til å hvile mange av sine største stjerner i ligacupkampen mot Chelsea om halvannen uke. Nå åpner han imidlertid for at Haaland kan bli å se i den kampen.

Kevin De Bruyne ble matchvinner for City i lørdagens kamp mot Leicester.