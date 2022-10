Barcelona sier nei til VM-fotball på offentlige steder i Qatar-protest

Det spanske nyhetsbyrået EFE melder at Barcelonas borgermester Ada Colau fredag sa nei til en søknad om å få etablere et offentlig samlingssted der fotballfans kunne følge VM sammen.

Colau begrunner ifølge EFE avslaget med at myndighetene i den spanske storbyen ikke vil benytte «offentlige midler eller offentlige steder til å vise et fotball-VM som avholdes i et diktatur».

– Det er en tabbe å arrangere et globalt sportsarrangement, som skal fremme demokratiske verdier, fred og menneskerettigheter, i et diktatur, sier borgermesteren.

Colau ble ordfører i Barcelona, Spanias nest største by, i 2015.

Menneskerettighetsgrupper og andre har i lang tid kritisert valget av Qatar som vertskap for fotball-VM. Gulfstaten har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot temaer som kvinners rettigheter og behandlingen av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet.

Flere andre byer, blant dem Paris, har også sagt nei til storskjermvisning av VM-fotballen fra Qatar.