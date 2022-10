Neymar-tiltale legges bort etter dramatisk rettsdag i Spania

Det kom fram i retten i Barcelona fredag. Der sa aktor at alle tiltalepunktene mot de anklagede blir frafalt.

Rettssaken har pågått denne måneden og handlet om Neymars overgang fra brasilianske Santos til Barcelona tilbake i 2013.

Påtalemyndigheten hadde varslet en påstand om to års fengsel og 10 millioner euro (99 millioner kroner) i bot for Neymar og faren for svindel og skattefusk i forbindelse med overgangen. I tillegg ville man ha ett års fengsel for brasilianerens mor.

De tidligere Barcelona-presidentene Josep Maria Bartomeu og Sandro Rosell var også tiltalt i saken for korrupsjon.

Neymars far har erkjent å ha mottatt hele 334 millioner kroner som agent for at sønnen skulle gå til Barcelona. Klubben Santos fikk bare 142 millioner.

Det var det brasilianske selskapet DIS som sto bak anklagene om skattefusk og korrupsjon. Selskapet spesialiserer seg på fotballmarkedet og eide 40 prosent av rettighetene til Neymar gjennom Santos, men mente de aldri fikk pengene de skulle ha hatt.

Etterforskningen begynte i 2015. Barcelona har uttalt at overgangen kostet dem 590 millioner kroner, men påtalemyndigheten mente totalsummen var på minst 863 millioner.

Neymar har siden 2017 spilt for franske Paris Saint-Germain. Overgangen fra Barcelona er tidenes dyreste spillerkjøp i fotballen. Den franske klubben betalte over 2,2 milliarder kroner for brasilianeren.