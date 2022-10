Det kom fram da den pensjonerte langrennsstjernen lanserte boken «Hele historien» fredag. Hun fortalte først om avgjørelsen til samboer Nils Jakob Hoff etter hjemkomsten fra Beijing-lekene.

Samtalen skjedde gjennom et kjøkkenvindu. På den tiden hadde Hoff akkurat hatt corona.

– Det var veldig vondt, og det føltes som å slå opp med kjæresten min å skulle si det høyt, sa Johaug i forlagshuset til Gyldendal.

Offentlig sprakk saken dagen før tremila i Holmenkollen tidlig i mars.

– Jeg valgte å lytte til magefølelsen, og gi meg på topp. Det var brutalt, men også fint.

Johaug følte allerede på å sette karrierestrek etter tremilsgullet i Oberstdorf-VM i 2021, men ble trigget til å gå på en sesong til. I bunn lå jakten på den første individuelle OL-tittelen.

Ville legge opp i 2017

I ett år var det bare Johaug selv som visste at livet som toppløper ville være over i mars 2022. Men det kunne også ha skjedd langt tidligere om hun ikke hadde kommet på bedre tanker.

Dopingutestengelsen hadde tæret på motivasjonen. I september 2017 opplevde Johaug for første gang at hun ikke hadde lyst til å trene. Under en ferietur i Sarasota i Florida stoppet det helt opp. Treningstøyet ble liggende urørt. Johaug opplevde tilværelsen som meningsløs.

– Vet du hva, jeg har ikke lyst til å holde på med det her lenger, glapp det ut av henne overfor samboeren, heter det i boken.

Fikk tilbake lysten

Samboer Nils Jakob tok det med fatning og beholdt roen.

– Du skal få lov til å legge opp, hvis det er det du vil, det er helt i orden, svarte Hoff etter å ha fordøyd budskapet.

– Men du får ikke lov til å legge opp her og nå, for nå er du så sliten at du ikke vet selv hva du ligger her og sier, sa han videre.

Da Johaug kom tilbake til Oslo, var treningslysten fortsatt ikke der, men sakte endret dette seg. Resten er historie. Hun gjorde comeback med et brak og tok en rekke gull i to VM og ett OL.