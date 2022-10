PSV herjet med et tafatt Arsenal – fikk tre mål avblåst for offside

Kaptein Martin Ødegaard og Arsenal startet kampen i Nederland best, men PSV fikk den første sjansen etter 19 minutter. Cody Gakpo ble spilt gjennom og chippet ballen i mål bak Arsenal-keeper Aaron Ramsdale, men målet ble avblåst for offside.

Minuttet senere fikk Arsenal en stor mulighet signert Edward Nketiah, men avslutningen ble mesterlig håndtert av Walter Benitez i PSV-buret. To minutter før hvilen fikk vertene nok et mål annullert for offside, denne gangen var stortalentet Xavi Simmons sist på ballen.

Ti minutter ut fra hvilen fikk PSV endelig hull på byllen da Joey Veerman kunne bredside ballen i mål fra kort hold etter godt forarbeid fra Luuk de Jong. Noen minutter senere gjorde sistnevnte 2-0. Halvveis i 2. omgang fikk PSV nok et mål annullert, også denne gang fra Gakpo.

Ikke i nærheten

Arsenal gjorde et halvhjertet forsøk på å komme tilbake i kampen, men London-laget lyktes ikke. Martin Ødegaard ble byttet ut etter 57 minutter.

– Jeg er svært skuffet. Vi var ikke i nærheten av vårt nivå, og da er det vanskelig å vinne i Europa. En lang rekke med mange seirer er over, og nå må vi nullstille, sa manager Mikel Arteta.

– Vi fikk aldri kontroll, og vi fikk ikke ballen til de områdene vi ønsket. Vi ga bort ballen så mange ganger og forærte dem overganger.

PSV-trener Ruud van Nistelrooy kunne glede seg over avansement til cupspillet. Laget hans har fortsatt mulighet til å bli gruppevinner og gå rett til åttedelsfinale.

– Det var ikke lett i første omgang. Jeg så mange av guttene bli slitne fordi vi måtte løpe så mye etter ballen. Etter pause var vi mye bedre, sa han.

Må vinne

Arsenal var allerede klar for cupspillet, men må slå Zürich i siste kamp for å være sikker på å bli gruppevinner. PSV skal måle krefter mot Bodø/Glimt på Aspmyra.

– Slår vi Zürich på vår hjemmebane, så vinner vi gruppa, og det var målet vårt. Dette var bare en liten dump i veien, sa Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

I tillegg til nedturen i Nederland kom meldingen fra Italia om at den utleide Arsenal-stopperen Pablo Mari er blant de skadde etter at flere mennesker ble knivstukket på et kjøpesenter.