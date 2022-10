Magnus Carlsen til semifinale i fischersjakk-VM – møter Nepomnjasjtsjij

Der spilte han uavgjort mot Hikaru Nakamura og knep dermed gruppeseieren. Det betyr at han møter Jan Nepomnjasjtsjij i lørdagens semifinale.

– Det får være greit. Jeg leverte veldig dårlig spill, men kom meg heldigvis unna, sa Carlsen til NRK.

Carlsen fikk tidlig overtaket med svarte brikker i torsdagens første parti, og han spilte seg til et stadig klarere overtak. Ifølge datamaskinen var det en vinnende stilling, men han maktet ikke å omsette det i seier. Carlsen havnet i tidstrøbbel, og Fedosejev tvang med smart spill fram patt etter 45 trekk.

En tydelig skuffet Carlsen stoppet ikke for intervju med NRK etter det partiet.

I neste parti fikk Carlsen igjen et tidlig overtak. Selv om russeren hadde to bønder flere på brettet, var Carlsens hvite brikker mye bedre plassert, og denne gang greide han å finne de rette trekkene for å avgjøre partiet.

Etter 23 trekk ga Fedosejev opp.

– Det avgjørende var at han ikke kunne rokere. Jeg fikk min konge trygt av gårde, mens hans konge var «stuck» i sentrum, sa Carlsen til NRK.

Dårlig parti

Seieren gjorde at Carlsen ikke kunne innhentes av Fedosejev, og dermed ble siste kamp mot Nakamura en ren duell om hvem som tok seg videre som gruppevinner og hvem som toer.

I første parti hadde Nakamura tidlig et overtak med svarte brikker, men så svingte pilen kraftig Carlsens vei, og han så ut til å være på vei mot seier. Partiet fikk en ny vending og så ut til å vippe Nakamuras vei, men til sist ebbet det ut i remis etter 64 trekk.

– Det var et dårlig parti, altså. En dårlig åpning, så fikk jeg overtaket, men jeg satte det bort igjen. Jeg kjemper, og det er det positive, sa Carlsen.

Nakamura måtte vinne siste parti for å ta gruppeseieren. Det greide han ikke, og etter 64 trekk ble det remis.

Den ene

Det handlet om å slippe Nodirbek Abdusattorov i semifinalen. Usbekeren har imponert stort i Reykjavik og feid all motstand av brettet så langt. Han tok ni seirer og en remis på sine ti første partier før han måtte tåle det første og eneste tapet mot Wesley So.

– Det er mye ære i gruppeseier, men sånn som det har sett ut kan det være en fordel å møte den ene framfor den andre fra den andre gruppa, sa Carlsen til NRK. Nepomnjasjtsjij var «den ene» i den sammenheng.

– Abdusattorov har spilt klart best, sa han.

Skuffet

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt etter trekning. Fedosejev uttrykte overfor NRK skuffelse over trekningen før torsdagens parti.

– Vi har den verste oppstillingen igjen. For meg, som elsker sjakk, er det trist, sa han.

Det er 959 mulige oppstillinger, men i hvert parti starter brikkene som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene, og løperne på hver sin farge.

Fischersjakk fikk offisiell VM-status i 2019, da Wesley So slo Magnus Carlsen i finalen.