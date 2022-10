Johaug slet med vekten – ble truet med startnekt før VM i Oslo

Det er i boken «Therese Johaug – hele historien» at Johaug forteller om hva som skjedde i de kritiske månedene fram mot Oslo-VM i 2011.

Johaug hadde akkurat blitt nummer tre i et verdenscuprenn i Davos 11. desember 2010 da Kristiansen kom inn på rommet hennes. Hun hadde mistet 10 prosent av kroppsvekten hun hadde da hun slo gjennom med bronse i ski-VM i 2007.

I det siste året hadde hun gått mye ned i vekt. Ganske betydelig også. Kristiansen visste det. Johaug visste det. De hadde snakket om det. Både ernæringsfysiolog, lege og psykolog var inne i bildet.

– Egil kom inn på hotellrommet for en alvorsprat. Nå fikk jeg en temmelig tydelig beskjed om at jeg var blitt for tynn. Hvis jeg ikke skjerpa meg, kunne jeg bli nektet å gå skirenn utover vinteren, i første omgang Tour de Ski. I ytterste konsekvens kunne jeg gå glipp av VM på hjemmebane i Holmenkollen, forteller Johaug i boken hun har skrevet i samarbeid med NRK-journalist Anders Skjerdingstad.

Historien endte godt. Johaug ble satt på det som kan kalles en real fetekur, og hun ble etter hvert klarert for å starte i både Tour de Ski (der hun endte på 2.-plass sammenlagt) og i VM i Oslo (der hun tok gull både på tremil og i stafett).

Veie mat

Johaug er usikker på om rådene hun fikk om mat da hun kom inn i landslagssystemet som junior, var de beste. Blant annet fikk de beskjed om å veie maten de spiste.

– Jeg tror at denne velmente introduksjonen til et godt kosthold på flere måter virket mot sin hensikt. Å lære 17-18 år gamle ungdommer å veie maten kan for mange være med på å skape et unaturlig forhold til mat, særlig hvis det følges opp med en advarende pekefinger mot syltetøy på osten. Og det var med jevne mellomrom noen advarende pekefingre ute og gikk fra flere, heter det i boken som blir presentert under en pressekonferanse fredag.

Johaug innrømmer at hun har gått fra bordet under samling og tenkt at hun burde ha spist mer, eller i hvert fall annerledes.

– For eksempel at jeg burde ha spist mer pasta i stedet for salat for å få i meg karbohydrater. Uten å være klar over det, ble jeg nok en av dem som bidro til at denne kulturen utvikla seg i negativ retning.

Johaug skriver at hun sikkert også ble påvirket av at andre på laget gikk ned i vekt.

– Over tid snek det seg inn en tanke om at jeg ville gå fortere hvis jeg gikk ned en kilo eller to. Det kom til et punkt der jeg trodde at jeg ville bli bedre om jeg ble lettere. Det vet jeg jo nå, av egen erfaring, at er direkte feil. Jeg veide mest på slutten av min aktive karriere, som sammenfaller med mine desidert beste år som skiløper. Det var først da jeg klarte å bygge muskler i overkroppen at jeg virkelig begynte å beherske alle typer terreng og alle teknikker.

Det var også et paradoks at den desidert beste på laget, Marit Bjørgen, var den som spiste mest av alle.

Tilbakefall

Det gikk fint en stund for Johaug rundt VM-tidene i Oslo, men en helsetest i mai det året viste at hun hadde fått et tilbakefall. Hun fikk beskjed om at hvis hun ikke fikk til en bedre balanse mellom trening og ernæring, risikerte hun å få tretthetsbrudd. Det var frykt for at karrieren kunne være på vei i grøfta. Johaug hadde indikasjoner på at hun var underernært.

Psykiater Finn Skårderud ble koblet inn. Johaug takker Kristiansen og resten av teamet for at hun fikk hjelp og antyder at andre utøvere med lignende problemer ikke har fått like god hjelp.

– Det var et samarbeid mellom kompetente folk med hver sin ekspertise som hjalp meg. For meg gikk det bra, men dessverre gjør det ikke det for alle. Senere har jeg sett tilfeller både på landslaget og i andre miljøer der apparatet rundt enkelte utøvere etter mitt syn har svikta, i hvert fall har ikke alle fått like god oppfølging som jeg fikk, sier hun.

På de neste testene utpå høsten i 2011 hadde hun stor framgang, og Johaug sier at hun aldri havnet i faresonen igjen i resten av karrieren.