Det melder NRK. Dommen ble avsagt torsdag, og der fikk NFF en klar seier. I tillegg til erstatningen får forbundet dekket sine sakskostnader.

Konflikten går tilbake til 24. mars i fjor, da Unibet la ut på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Senere samme dag startet Norge kvalifiseringen til VM med bortekamp mot Gibraltar. På bildet av Haaland og Ødegaard skal det ha vært en tekst som omtalte oppgjøret. NFF mente bildebruken var ulovlig og saksøkte Unibets eier Trannel, som igjen er et datterselskap i Kindred-konsernet.

I retten argumenterte NFF for at man i utmåling av erstatningssummen burde ta hensyn til at sponsorer betaler dyrt for å benytte bilder av landslagets spillere. Forbundet sto fast på at de hadde bilderettighetene til kommersiell bruk.

Motpartens advokat Nicholas Foss Barbantonis i Simonsen Vogt Wiig mente søksmålet var urimelig. Tidligere i år uttalte han til NRK at kun 390 personer så Instagram-storyen med bildet av Haaland og Ødegaard.

– Vilkåret om rettslig interesse er ikke oppfylt for Trannel, og selskapet skal derfor frifinnes, sto det i oppsummeringen av Trannels argumentasjon.

Retten endte med å gi NFF medhold.