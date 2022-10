Nytt norsk laggull i skyte-VM: – Trodde helt ærlig det ikke var mulig

Det ble en uhyre jevn gullfinale, hvor de sveitsiske og norske jentene fulgte hverandre til 9-9. Deretter opparbeidet Norge seg en fire poengs ledelse til 14-10.

I den siste serien sikret det norske laget to nye poeng, og det ga enda et laggull med 16-10-seier. I finalen gjaldt det å bli først til 16 poeng.

– Nå ble jeg virkelig glad, for jeg trodde helt ærlig det ikke var mulig å slå Sveits i liggende. Der er de veldig sterke, og de var jo suverent best i kvalifiseringen i går, sa Duestad til NTB etter at gullet var sikret.

Sveits toppet kvalifiseringen med 13 poeng ned til Norge, som hadde en totalscore på 1776 poeng.

Onsdag vant også Duestad, Vatne og Hegg laggull på 300 meter match. Også da slo de Sveits i finalen med sifrene 16-12.

Duestad gikk også til topps på kvinnenes 300 meter match tirsdag. Det var hennes første gull i mesterskapet. Hun tok også bronse på 50 meter match i forrige uke.

Norge har så langt i mesterskapet seks gull, tre sølv og to bronse. Det tar Norge opp på 3.-plass i medaljeoversikten bak Kina (27 gull, 16 sølv og 15 bronse) og India (12-9-3).