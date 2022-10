Reiten med assistshow da Chelsea vant 8-0 – sto bak fem mål

Reitens innlegg og pasninger lå bak fem av de åtte scoringene, og i sin 100. kamp for Chelsea hadde hun også et framspill til en Kerr-scoring som ble annullert for en hårfin offside.

Chelsea fulgte opp borteseieren mot PSG i åpningsrunden med en overlegen hjemmeseier mot albanske Vllaznia. Etter et tidlig ledermål signert Sam Kerr herjet Reiten i slutten av den første omgangen og holdt på å gå til pause med hattrick i assist på sju minutter.

Først parkerte hun sin motspiller og serverte Kerr pasningen til 2-0 i det 37. minutt. To minutter senere ble et nytt Reiten-innlegg fra venstre satt inn av Pernille Harder, og i det 44. minutt satte Kerr foten på en ny Reiten-serve. Tredje gang var målscoreren så vidt offside, og det sto bare 3-0 ved pause.

I stedet fikk hun sin tredje assist da Kerr kjempet hennes hjørnespark i mål i det 57. minutt. Målet ble først kreditert Magdalena Eriksson, men det var Kerrs scoring.

Etterspurt salto

Tre minutter senere fikk Reiten sin fjerde assist da Kerr scoret sitt fjerde mål. Etter det gjorde hun sin velkjente baklengs salto.

– Jeg har ikke gjort det på lenge, men Millie (Bright) ba meg i pausen om å gjøre det om jeg fikk hattrick. Å score mitt første CL-hattrick er en kveld jeg alltid vil huske, sa Kerr til BBC.

I det 72. minutt scoret Harder på keeperreturen etter et nytt Reiten-innlegg. Rett etter ble den norske stjernen byttet ut.

Harder endte også med hattrick, mens Katerina Svitkova også scoret.

Maren Mjelde var ikke i Chelsea-troppen onsdag.

Mektig vending

Emilie Haavi og Sophie Román Haug spilte fra start da Roma sto for en mektiv ending i Østerrike. Laget kom under 0-2 mot spillets gang, men vendte til 4-3-seier over St. Pölten med tre mål på fem minutter og henger med lederlaget Wolfsburg i sin gruppe.

Roma hadde 12 av de 13 første avslutningene, flere av dem ved Haavi og Haug, men St. Pölten tok ledelsen på straffe ved lagkaptein Jasmin Eder etter at Moeka Minami felte Melanie Brunnthaler i det 30. minutt.

Rita Schumacher doblet ledelsen rett etter sidebytte, og det sto fortsatt 2-0 kvarteret før slutt. Da løsnet det plutselig for Roma. Elena Linari reduserte, og ett minutt senere fikk Roma straffe for hands. Keeper Carina Schlüter slo skuddet fra Andressa Alves i stolpen, men Valentina Giacinti trillet returen i tomt mål.

Seks poeng foran

Tre minutter senere var Roma i ledelse etter scoring av Manuela Giugliano. Paloma Lazaro økte til 4-2 før Maria Mikolajova satte inn et trøstemål for vertene.

Haavi spilte hele kampen for Roma, mens Haug ble byttet ut etter en drøy time. Mina Bergersen satt på benken for Roma, men kom ikke på banen.

Chelsea topper sin gruppe to poeng foran Real Madrid og fem foran Paris Saint-Germain etter at det endte 0-0 mellom de to sistnevnte onsdag.

Wolfsburg og Roma har seks poengs luke til de to andre lagene etter to runder. Wolfsburg vant 2-0 i Praha.