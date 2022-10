Liverpool red av Ajax-stormen og er videre i mesterligaen – Østigård scoret for Napoli

Mohamed Salah, Darwin Núñez og Harvey Elliott scoret i det som utviklet seg til utklassingsseier etter at Ajax var best i det meste i nesten en omgang.

Samtidig fikk Leo Østigård en etterlengtet kamp for Napoli da lederlaget i gruppa A tok sin femte strake seier i turneringen med 3-0 over Rangers. Han nikket selv inn det siste målet i sin mesterligadebut med et knallhardt hodestøt da han fikk stå alene på et hjørnespark fra Giacomo Raspadori.

– Det er veldig emosjonelt å spille foran disse tilskuerne, i denne atmosfæren. Det er en spesiell følelse for meg. Det er ikke lett å få spilletid med en så sterk stall, men det er stort å spille med så gode lagkamerater, sa Østigård til Uefa.com.

Det var fort gjort på Stadio Diego Maradona, der Giovanni Simeone scoret to ganger i det første drøye kvarteret.

– Vi spilte en fantastisk første omgang og var gode i deler av den andre også. Jeg likte profesjonaliteten til dem som har spilt mindre. Jeg vil gratulere spillerne med det vi har gjort så langt, sa Napoli-trener Luciano Spalletti til Prime Video.

Sceneskifte

Ajax måtte vinne for å ha sjanse til avansement i mesterligaen, og laget gikk til verks med høyt og aggressivt press som Liverpool slet med å håndtere.

Allerede før det var spilt tre minutter kom hjemmelaget til en stor sjanse da Brian Brobbey satte opp Steven Berghuis. Han skjøt i stolpen bak Alisson.

Berghuis kom til en ny stor sjanse etter et stygt balltap av Trent Alexander-Arnold, mens Liverpool-backen greide å komme mellom med en blokkering da Dusan Tadic litt senere hadde 1-0 på foten.

– De spilte en topp første halvtime, og vi måtte forsvare oss med masse lidenskap, sa Klopp til BT Sport.

I det 42. minutt vendte det, ved hjelp av et par utsøkte Liverpool-detaljer. Jordan Henderson vendte av en motspiller og la inn med utsiden. Salah lekte ballen over Remko Pasveer med en frekk berøring.

Revansj

Rett etter burde Nuñez doblet ledelsen, men han skjøt i stolpen for tomt mål etter flott forspill av Robertson og Roberto Firmino. I stedet revansjerte Nuñez seg i begynnelsen av den andre omgangen, da han rev seg løs fra oppasserne på et hjørnespark fra Robertson og nikket stolpe-inn.

– Darwin var veldig sint på seg selv etter missen i første omgang. Jeg satt ved siden av ham i garderoben og sa at jeg skulle gi ham et innlegg å score på, sa Robertson til BT Sport.

Tre minutter etter 2-0-målet ble 19-årige Elliott spilt gjennom av Salah, og fra hjørnet av femmeteren banket han ballen i nærmeste kryss.

Giftig

I Napoli viste Simeone avslutteregenskapene to ganger det første kvarteret, og dermed var kampen mot gruppejumbo Rangers avgjort.

Først slo Giovanni Di Lorenzo en ball inn bak forsvaret fra høyre. Simeone startet perfekt og scoret sikkert fra spiss vinkel. Så var det den andre sidebacken, Marco Rui, som slo et innlegg fra venstre. Simeone løp seg fri igjen og stupheadet ballen i mål.

Østigård fikk sin annen kamp fra start som Napoli-spiller, og den første i mesterligaen. I det 80. minutt nikket han inn Napolis 100. mesterligamål, og det 20. i høstens gruppespill.

Liverpool har fortsatt en sjanse til å bli gruppevinner, men må da vinne med fire mål hjemme mot Napoli i siste runde.