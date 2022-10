Verdenscupcomeback av Maren Lundby i Wisla neste helg

– Veldig glad for å meddele at jeg deltar i World Cup-åpningen i Wisla neste helg! Jeg gleder meg veldig. Mitt mål for helga er å få litt konkurransetrening, få til noen gode hopp, og fighte for en topp-15-plassering. Jeg er ikke helt der jeg ønsker å være ennå, men er meget glad for å være tilbake og se at all den harde jobben begynner å gi litt resultater. Alt i alt håper jeg dette bare er starten på noe veldig bra, skriver hun på Facebook.

– Takk til alle som heier!

Maren Lundby har ikke konkurrert i hoppbakken siden hun tok VM-gullet i storbakken i Oberstdorf i februar 2021.

Til helgen er det NM i normalbakke i Midtstuen.

– Hun stiller mest sansynlig der. Det er i hvert fall det som er planen hvis det ikke skjer noe, sier trener Gjermund Lunder til NTB.

Kvinnene skal hoppe om kongepokalen lørdag. Landslagene for kvinner og menn er for tiden i Planica for samling og reiser hjem fredag.