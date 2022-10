Zuccarellos Wild vant omsider igjen

Svensken ga Wild ledelsen etter 5.52 i første periode i Bell Centre i Montreal tirsdag kveld.

Cole Caufield utlignet for hjemmelaget etter 1.07 i andre periode, før Brandon Duhaime sørget for Wild-ledelse 2-1 etter 12.48. Med bare 31 sekunder igjen av siste periode satte Ek inn 3-1 for Wild. Han snappet pucken og kunne sette den i et åpent bur, ettersom Canadiens hadde tatt ut målvakten i et siste forsøk på å komme seg inn i kampen.

Mats Zuccarello var på isen i 17 minutter og 39 sekunder, men fikk ingen mål eller assists i denne kampen. Han er likevel allerede oppe i fire mål og seks assist denne sesongen.

Wild har fått en trøblete start på NHL-sesongen. Dette ble seier nummer to på seks kamper.