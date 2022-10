CL-exit for Juventus etter marerittomgang – Benfica og PSG videre

Resultatet betyr at Juventus allerede er slått ut før siste runde i gruppespillet. Storklubben har vært alt annet enn påskrudd i høst og står med stusslige tre poeng på fem kamper.

For første gang på ni år går de ikke videre til utslagsfasen i mesterligaen. Dit skal Paris Saint-Germain og Benfica. Begge har 11 poeng. Fredrik Aursnes og lagkameratene i Benfica kunne juble for avansement tirsdag, og i neste uke blir fordelingen av første- og andreplassen klar.

Aursnes spilte hele kampen. Han har vært på banen i alle Benficas gruppekamper.

– Vi var fantastiske i dag både med og uten ball. Det er så mye kvalitet i dette laget, så mye mental styrke og lagånd. Det var en stor dag for klubben, sa Benfica-trener Roger Schmidt.

Antonio Silva tok Benfica fortjent i ledelsen etter 17 minutter. Han scoret sitt første mål for klubben med hodet. I en alder av 18 år og 359 dager ble han Benficas nest yngste målscorer i Champions League.

Med hælen

Juventus fikk ikke pusterom i Lisboa, men på en corner styrte Moise Kean inn 1-1 etter en drøyt halvspilt omgang. Det vekket ikke gjestene, og kort tid etter forærte Juan Cuadrado et straffespark til Benfica. Dommeren slo ned på en hands.

Fra krittmerket scoret João Mario sikkert. Så var det Rafa Silvas tur til å skinne med to scoringer. Særlig den første var spektakulær med bruk av hælen. Angriperen la på 4-1 tidlig etter hvilen.

Aldri før hadde Juventus sluppet inn tre mål før pause i en CL-kamp. Det siste kvarteret greide bortelaget å skape spenning med to kjappe reduseringer fra Arkadiusz Milik og Weston McKennie.

– Vi er sinte og lei oss, men jeg ser ikke på dette som en fiasko. I fotball må man godta at det kommer tap. Sesongen har vært dårlig for oss så langt, men vi må heve oss i serien og sørge for at vi iallfall tar tredjeplassen som gir europaligaspill, sa trener Massimiliano Allegri.

Messi sentral

PSG holdt lekestue med Maccabi Haifa og slo israelerne 7-2 i egen storstue. Lionel Messi (2), Kylian Mbappé (2) og Neymar kom alle på scoringslista. Det samme gjorde Carlos Solér på tampen.

I tillegg var gjestenes Sean Goldberg uheldig da han styrte inn et selvmål. Det sto 4-1 til PSG etter første omgang. Abdoulaye Seck sto bak Maccabi Haifas fulltreffere, som begge ble satt inn med hodet etter dødball.

I tillegg til sine to mål la Messi også opp til to andre. 35-åringen har virkelig funnet seg til rette etter en tøff debutsesong i Paris.