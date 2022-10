Leipzig slo Real Madrid etter drømmestart – finale om avansement i Warszawa

Leipzig kunne løst billett til åttedelsfinale allerede tirsdag, men da måtte Celtic slå Sjakhtar i Glasgow. Det så lyst ut da skottene ledet ved pause, men Sjakhtar utlignet og har fortsatt sin skjebne i egne hender.

Før siste runde er Leipzig tre poeng foran Sjakhtar, men må ha poeng i Warszawa, der den ukrainske klubben spiller sine hjemmekamper i mesterligaen. Tidligere i høst vant Sjakhtar hele 4-1 over Leipzig i Tyskland.

Josko Gvardiol, Christopher Nkunku og innbytter Timo Werner scoret for Leipzig. Mykhailo Mudryk scoret Sjakhtars viktige utligningsmål mot Celtic.

– Celtic kunne ha gjort oss en stor tjeneste, men vi har oppnådd det vi var ute etter. Vi har alt i egne hender, sa Werner.

– Vi presterte like bra som i bortekampen mot Real Madrid, men denne gang scoret vi på sjansene.

Real Madrid var allerede klar for åttedelsfinale, men trengte ett poeng for å sikre gruppeseieren før siste runde. Leipzig sjokkåpnet mot et noe reservepreget Real-lag og scoret to ganger før det var spilt 20 minutter.

Fort gjort

Thibaut Courtois måtte i aksjon allerede i kampens første minutt for å slå Emil Forsbergs harde innlegg unna. Hjemmelaget virvlet fram farlige situasjoner, og i det 13. minutt banet et hjørnespark fra Dominik Szobszlai vei for ledermålet. Courtois avverget så vidt et hodestøt fra André Silva, men ikke lenger enn til midtstopper Gvardiol, som nikket inn returen.

Nkunku var nær å doble ledelsen da han i det 16. minutt rundet Courtois og skjøt i nettveggen fra spiss vinkel. I stedet gjorde han det to minutter senere. Ballen falt ned foran ham etter at en avslutning ble blokkert, og han banket den i mål via tverrliggeren.

– Som keeper ser du godt når laget mangler intensitet. Vi kan ikke starte kamper som vi gjorde i dag. Vi tapte mange dueller. Alle kan ha en dårlig dag, men vi kan ikke mangle intensitet, sa Courtois.

Carlo Ancelottis gjestelag var lettere sjokkskadd etter åpningen, men spilte seg inn i kampen og kom til sjanser før Vinicius Junior reduserte. Marco Asensio tok seg til dødlinja og slo et hardt innlegg skrått ut i feltet. Brasilianeren satte fram hodet og stanget ballen i mål.

Punktert

Etter pause sto kampen lenge og vippet, men Werner fjernet spenningen da Mohamed Simaken raidet på høyresiden og serverte ham en nesten ferdigscoret pasning.

På overtid reduserte Rodrygo på straffespark, men kampen var avgjort.

– Man lærer mer av tap enn av seirer. De to tidlige målene var nøkkelen til kampen, for det ga Leipzig sjansen til å spille kontringsfotballen de elsker, sa Ancelotti.

Celtic måtte vinne for ikke å være dømt til sisteplas. Giorgos Giakomakis tente håpet med ledermålet i det 34. minutt. Han satte inn returen etter at Liel Abadas skudd ble blokkert. Mudryk knuste Celtic-håpet da han utlignet til 1-1 i det 58. minutt.

Før kampen i Leipzig var det et minutts stillhet for Red Bull-gründeren Dietrich Mateschitz, som døde i helgen. Han var en viktig mann for energidrikkgigantens satsing i fotball og andre idretter, hvor Leipzig er blant de mest vellykte.

Ørjan Nyland sitter vanligvis på Leipzig-benken, men han ble ikke signert i tide til å komme med i mesterligatroppen.