Fortsatt koronagrep under håndball-EM

Mesterskapet arrangeres i Nord-Makedonia, Montenegro og Slovenia i perioden 4.–20. november. Norge spiller alle sine kamper i Slovenia.

EHF har erfaring fra to pandemi-mesterskap og stiller til EM med en alternativ plan for hånden om smitten skulle blusse opp.

Men inntil videre er dette planen EHF går for.

– Lagene må koronateste alle spillere og ledere to ganger innenfor de fire siste dagene før ankomst til EM. Dette slik at ingen drar med seg smitte inn mot mesterskapet. Det er ikke lagt opp til testing under EM med mindre deltakere får symptomer på covid-19-smitte, sier EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich til NTB.

Dersom en spiller pådrar seg smitte og avgir positiv prøve, vil utøveren kunne være tilbake i spill etter fem dager om vedkommende avgir en negativ prøve.

For tilskuere er det ikke lagt opp til krav om munnbind.