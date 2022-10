Dortmund forberedt på Haaland-show: – Han er brutalt rask

– Erling er en fin fyr og en fremragende fotballspiller. Det var et veldig følelsesladet farvel da han dro. Han er brutalt rask, men i morgen må vi stoppe ham, sa Dortmund-keeper Gregor Kobel på en pressekonferanse mandag.

Haaland tok farvel med Dortmund-laget i sommer og har siden banket inn 22 mål på 14 kamper for Manchester City. Jærbuen er toppscorer i både Premier League og mesterligaen og regnes som den kanskje heteste spissen i verden akkurat nå.

– Selvfølgelig har han enestående kvaliteter, men jeg stoler på guttene foran meg, sa Kobel.

I deres første møte i Champions League denne sesongen ledet Dortmund 1-0 i Manchester til det var spilt 80 minutter. Da satte Haaland amp; co. inn et ekstra gir og scoret to raske mål ved John Stones og jærbuen.

– Vi må forbedre det vi gjorde i den første kampen, og denne gangen må vi holde til siste minutt. City vil spille like bra som de gjør mot alle andre lag i verden, sa Dortmund-trener Edin Terzic.

City er allerede videre fra gruppespillet i mesterligaen. Vinner Dortmund tirsdagens storkamp vil de også sikre seg avansement med én kamp igjen å spille.