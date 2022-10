Joachim Löw ønsker seg tilbake i treneryrket

– Jeg føler meg motivert igjen når jeg ser fotball nå. Det var ikke tilfelle i flere måneder. Hvis jeg får følelsen av at en oppgave vil appellere til meg, er jeg klar og angriper den, sa tyskeren til Kicker, ifølge Blick.

Löw gikk av som landslagssjef for Tyskland for halvannet år siden, etter 15 år i jobben. Sist 62-åringen trente et klubblag var helt tilbake i 2003/04-sesongen da han var ansvarlig for Austria Wien.

Tyskeren ønsker imidlertid ikke å skaffe seg en ny trenerjobb før etter fotball-VM i Qatar, som starter 20. november.

– Jeg vil gjerne oppleve et verdensmesterskap fra tribunen. Det er derfor jeg ikke har begynt i jobb ennå, sa Löw.

Tyskeren startet på landslaget som assistenttrener for Jürgen Klinsmann i 2004. Det var først to år senere han tok over som hovedtrener. Under perioden hans som landslagssjef ledet han Tyskland til å vinne VM i 2014.