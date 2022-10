Dømt til fengsel for planlagt angrep på Camp Nou

Ifølge påtalemyndigheten ble mannen instruert av den militante bevegelsen IS til å fly en drone fylt med sprengstoff over Camp Nou der den skulle detoneres.

Kampene mellom Barcelona og Real Madrid kalles ofte for El Clasico og er av de mest populære og besøkte oppgjørene i internasjonal fotball.

Det var tilsynelatende ikke satt noen bestemt dato for angrepet.

Planen skal ha blitt utformet i 2020 etter at mannen angivelig ble radikalisert i løpet av kort tid.

IS skal ha kontaktet mannen via kommunikasjonsplattformen Telegram med oppfordring om at han skulle «rense sitt liv og sikre seg en plass i paradis».

Mannen ble arrestert i 2020 og hjemmet hans gjennomsøkt.

Camp Nou kan huse 99.000 tilskuere.

På daværende tidspunkt var det coronapandemi i Europa, og kamper ble utsatt. Senere ble kampene tatt opp igjen, men uten tilskuere i første omgang.