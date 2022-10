TV 2: Forening truer Røste med søksmål for ærekrenkelse

Det melder TV 2.

Røste har mottatt et varsel om mulige rettslige skritt om han ikke innen ti dager godtar det foreningen Skigrasrota mener er en minnelig løsning. Det vil si en skriftlig beklagelse og en oppreisning på 50.000 kroner.

Bakgrunnen er Røstes uttalelser da han tok opp teamet nettrolling på skitinget i juni. Der dro han i sin tale fram eksempler, og han viste også til flere varsler som Norges Skiforbundet hadde mottatt. Røste mente disse var misbruk av varslingsfunksjonen.

Han nevnte ingen med navn, men Skigrasrota følte seg truffet av det som kom fram.

– Vi er enig i at Røste tok opp et alvorlig samfunnsproblem i form av straffbar hets, sjikane og trusler. Det var derfor et sjokk for Foreningen Skigrasrota å bli anklaget for å stå bak slik aktivitet, sier Skigrasrotas advokat Carl Bore til TV 2.

Røste har ikke ønsket å kommentere saken og viser til sin advokat Jon Wessel-Aas. I utgangspunktet vil ikke han si noe om varslet om søksmål.

– Men når foreningen har valgt å gå ut i mediene før de har fått svar herfra, vil jeg likevel si at kravet etter vår vurdering er grunnløst, sier Wessel-Aas.