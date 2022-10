Kilde røper storslalåmplanene

– Val d'Isère blir det ikke, men det blir Alta Badia (Italia, 18./19. desember) og Adelboden (Sveits, 7. januar), mest sannsynlig, opplyser han til NTB.

Neste storslalåmrenn er i franske Val d'Isère 10. desember. De to ukene i forkant er det fartsrenn i Canada og USA som er prioriteten. Denne ukens utforrenn i sveitsiske Zermatt skulle markert starten på utforsesongen i verdenscupen, men ble avlyst på grunn av manglende snø.

Kilde håpet å komme i gang med innhøstingen av verdenscuppoeng i storslalåm i Sölden søndag, men han kjørte ut i 2. omgang. Sist sesongs sammenlagtvinner Marco Odermatt vant rennet. Han tok sammenlagtseieren fordi han deltok i tre disipliner, mens andremann Kilde kun holdt seg til utfor og super-G. Det endte for øvrig med braksuksess med sammenlagtseier i begge disipliner.

Kilde droppet storslalåm for å minimere risikoen for kneproblemer etter at han røk korsbåndet i kneet januar 2021. Før Sölden uttalte han at storslalåm er som en bonus.

Kilde vant sammenlagtcupen i 2020.