I 50 meter rifle match-finalen møtte Norge Frankrike. De norske gutta imponerte på veien mot finaleplass med strålende skyting.

Norge fortsatte på samme vis i gullkampen. Franskmennene meldte seg på i kampen etter å ha hatt en dupp midtveis i finaleskytingen. Da hadde Norge hatt en klar ledelse. Den krympet, men ikke nok til at Frankrike tok igjen det norske laget.

Det norske laget med Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen og Jon-Hermann Hegg sikret gull i skyte-VM. Foto: Norges Skytterforbund / NTB

Norge vant til slutt 16-12. Dermed kunne de norske skytterne juble etter en stor triumf. Det er første gang at Norge vinner denne øvelsen i VM. Rifle match lag er ingen OL-øvelse.

– Endelig skal vi høre «Ja, vi elsker» i Kairo, skrev Norges Skytterforbund på Facebook.

- Gutta er nesten som maskiner i dag. De er best i kvalifiseringen og best i gullfinalen og seieren er veldig fortjent. De trener dag ut og dag inn for å kjempe med verdens beste. I dag er det de selv som er det. Magisk, sier sportssjef Tor Idar Aune til NTB.

Jon-Hermann Hegg sa at det var fantastisk å ta gullet sammen som et lag.

- Dette var min mest spesielle dagen på skytebanen. Vi måtte jobbe hardt i kvalifiseringen, særlig på stå, så når det lykkes til slutt så er det herlig. Jeg ble rørt oppe på pallen der, sier Claussen til NTB.

India slo USA 17-15 i kampen om bronsen.

Norge er oppe i fem medaljer i mesterskapet. Det er blitt ett gull, to sølv og to bronse.

VM avvikles i Kairo og fortsetter også deler av neste uke.