FIS opprettholder utestengelsen av Russland og Belarus – får ikke delta i VM på ski

Det opplyser det svenske FIS-styremedlemmet Mats Årjes til nyhetsbyrået TT.

– Det ble som ventet. Samme vedtak som før, sier han.

Noe senere ble avgjørelsen bekreftet i en pressemelding fra FIS.

– FIS-styret besluttet, med hensyn til våre konkurransers integritet og alle deltakeres sikkerhet, og i tråd med IOCs anbefalinger, å videreføre vår avgjørelse om ikke å la russiske og belarusiske lag og utøvere delta i FIS-konkurranser, står det.

Årjes forteller at det ikke ble noen debatt i FIS-styret da Russland-spørsmålet dukket opp.

– Nei, det var fort gjort.

Avgjørelsen ble tatt i østerrikske Sölden lørdag kveld. Der var medlemmene samlet i forbindelse med åpningshelgen i alpint, og Erik Røste deltok som norsk representant.

Tvil

En videre utestengelse av Russland og Belarus var ventet, men uttalelsene fra FIS' generalsekretær Michel Vion i september sådde tvil.

De kunne tolkes som at han satte døren på gløtt for russisk og belarusisk deltakelse internasjonalt allerede kommende vinter.

Før lørdagens møte ble det signalisert fra både svensk og norsk hold at boikott av verdenscupen ville være aktuelt hvis sanksjonene ikke ble opprettholdt.

Krig

Utøvere fra Russland og Belarus har vært utelukket siden mars som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norges Skiforbund har i høst jobbet for at landene også skal holdes utenfor all møtevirksomhet i FIS-systemet.

Forrige måned boikottet NSF høstmøtene i FIS da det ble oppdaget at russiske og belarusiske representanter hadde lov til å delta.

Verdenscupene i de ulike skiidrettene har enten begynt eller har snarlig åpning. Sesongens høydepunkt blir VM i nordiske grener i Planica i februar.