– Hans Niemann har en innrømmet historie med juks, og søksmålet hans er ingenting annet enn et forsøk på å avlede skylden over på andre. Hans rettslige krav er uten begrunnelse, sier Carlsen advokat Craig Reiser til avisen The Wall Street Journal ifølge TV 2.

Amerikaneren Niemann tar rettslige skritt mot Magnus Carlsen, Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com. Han krever over 1 milliard kroner for det han mener er urettmessige anklager om juks.