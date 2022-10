Drømmetrekning for Norge: Mot New Zealand, Sveits og Filippinene i fotball-VM for kvinner

Norges fotballjenter møter delvert New Zealand fra seedingsnivå én i VM neste år. De to andre lagene i puljen er Sveits og Filippinene.

Det betyr også at det norske laget med Hege Riise som trener skal ut i mesterskapets åpningskamp mot New Zealand. Oppgjøret går i Auckland 20. juli.

Det var jevnt over en meget gunstig trekning for Norge selv om to av motstanderne kan være farlige lag å møte. New Zealand er nede som nummer 22 på Fifa-rankingen mot Norges 12.-plass.

Norge var seedet på andrenivå og møter også Sveits fra seedingpot tre. Sveitserne ligger som nummer 21 på verdensrankingen til Fifa. Fra det laveste seedingsnivået trakk Norge Filippinene (53 på Fifa-rankingen).

Norge spilte seg til kvartfinalen i forrige VM (2019). Der ble det tap 0-3 for England.

Samme land

Alle Norges gruppekamper avvikles i New Zealand. Dette blir fjerde gang på rad Norge møter en vertsnasjon i VM eller EM.

Dersom det norske laget går videre fra puljespillet, venter motstand fra Spania, Costa Rica, Zambia eller Japan i åttedelsfinale.

Mesterskapet neste år spilles i Australia og New Zealand i perioden 20. juli til 20. august.

De sju andre gruppene:

Gruppe B: Australia, Irland, Nigeria, Canada.

Gruppe C: Spania, Costa Rica, Zambia, Japan.

Gruppe D: England, omspillvinner B, Danmark, Kina.

Gruppe E: USA (tittelforsvarer), Vietnam, Nederland, omspillvinner A.

Gruppe F: Frankrike, Jamaica, Brasil, omspillvinner C.

Gruppe G: Sverige, Sør-Afrika, Italia, Argentina.

Gruppe H: Tyskland, Marokko, Colombia, Sør-Korea.

Gruppe A, C, E og G spilles i New Zealand, B, D, F og H i Australia.

Lagene i det interkontinentale omspillet i februar, gruppe A: Portugal, Thailand, Kamerun. Gruppe B: Chile, Haiti, Senegal. Gruppe C: Taiwan, Paraguay, Papua Ny-Guinea, Panama.