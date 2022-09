Det bekrefter et medlem i Fides kommisjon for fair play overfor t-online . Det var VG som først omtalte saken i Norge.

Carlsen trakk seg nylig fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter et tap mot Niemann. Etterpå kom han med en kryptisk melding som antydet at bakgrunnen var juks fra amerikanerens side.

Da Carlsen og Niemann møttes i en Champions Chess-turnering forrige uke, ga Carlsen opp partiet etter å ha gjort bare ett trekk.

Mandag utdypet Carlsen omsider bakgrunnen, da han i en uttalelse publisert på Twitter skrev at han tror Niemann har jukset «mer, og mer nylig, enn han offisielt har innrømmet». Han skrev at han ikke vil spille sjakk mot Niemann.

Skarpe fronter

Feiden har skapt skarpe fronter i sjakkverden, og krangelen er blitt beskrevet som en av sportens største skandaler noensinne. Carlsen har fra flere hold måttet tåle kritikk for å anklage en rival for juks uten å legge fram håndfaste bevis. I sin uttalelse skrev han at det er begrenset hva han kan si uten «eksplisitt tillatelse fra Niemann til å snakke åpent». Årsaken for dette er trolig at han ikke vil legge seg åpen for et søksmål.

Klaus Deventer, tysk medlem i Fides kommisjon for fair play, uttaler seg til t-online om det som nå skjer, og han gjør det klart at begge spillere vil granskes.

Kan bli straffet

– Finnes det tilstrekkelige fakta til å rettferdiggjøre en anklage om juks? Hvis vi konkluderer med det, vil vi sende saken til Fides etikk- og disiplinærkomité. Vi kommer også til å granske om det har kommet falske anklager i saken, og det kan også resultere i disiplinærsak, sier han til t-online.

Blant de 12 medlemmene av fair play-kommisjonen skal det nedsettes et panel bestående av en til tre personer, som skal foreta granskingen. Deventer sier at eventuelle straffereaksjoner kan være utelukkelse eller bøter.

Carlsen røpet i sin uttalelse at mistanken ikke bare er basert på det han visste fra før og på Niemanns trekk i partiet i USA, men også amerikanerens oppførsel ved brettet. Carlsen skrev at Niemann ikke virket spent eller fullt ut konsentrert under partiet i kritiske stillinger, og likevel spilte han ut verdensmesteren «på en måte jeg mener bare en håndfull spillere klarer».