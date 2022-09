Slik ser Formel 1-lagene ut i 2023 – tre ledige plasser

Slik ser Formel 1-feltet ut for 2023 nå:

Mercedes

Det britiske mesterlaget har begge sine seter fylt opp før neste sesong. Lewis Hamilton og George Russell har kontrakter som strekker seg ut neste sesong, hvor de håper å revansjere sine svake resultater i år.

Lewis Hamilton: Kontrakt ut 2023.

George Russell: Signerte langtidskontrakt i 2022.

Red Bull

Det østerrikskamerikanske Formel 1-laget har dominert hele sesongen og har ingen grunn til å se seg om etter nye førere. Red Bull leder konstruktørmesterskapet med 139 poeng ned til Ferrari på 2.-plass.

Max Verstappen: Kontrakt ut 2027.

Sergio Perez: Skrev under på en ny kontrakt som går fram til Grand Prix-løpet i Monaco 2024.

Ferrari:

Ferrari har vist enorm toppfart denne sesongen, men har også hatt store problemer med strategiene og dekkbytter. Det har gjort at de har mistet flere seirer i år. Det er riktignok lite å utsette på deres førere, og det er større sannsynlighet for at det blir endringer i lederstaben.

Charles Leclerc: Kontrakt ut 2024.

Carlos Sainz: Kontrakt ut 2023.

McLaren

Det har virkelig kokt rundt McLaren i år. Britene havnet virkelig i søkelyset da Alpine først kunngjorde at de hadde signert Oscar Piastri for neste sesong, før føreren selv nektet for en slik avtale. McLaren signerte til slutt Piastri.

Dermed var det også da kroken på døren for supporter-favoritten Daniel Ricciardo. Australieren står per dags dato uten et sete i Formel 1-sirkuset og mye tyder på at han ikke blir å se i neste sesong.

Lando Norris: Forlenget kontrakten sin til 2025.

Oscar Piastri: Signerte en langtidskontrakt.

Alpine

Franskmennene har gjort mye på overgangsfronten denne sesong. For uten den brokete Piastri-saken har de også forlenget kontrakten med Esteban Ocon. Som lyn fra klar himmel annonserte også Fernando Alonso at han gjør overgang til Aston Martin neste sesong.

Alpine mangler fortsatt å fylle sitt andre sete neste sesong. Skal vi tro ryktene, ønsker de helst å signere Nyck de Vries.

Esteban Ocon: Forlenget kontrakten til 2024.

Aston Martin

Britene står bak en av de tristeste avskjeden på lang tid. Formel 1-legenden Sebastian Vettel kunngjorde tidligere i sesongen at han legger opp ved sesongslutt.

Alonso tar over Vettels sete i Aston Martin neste sesong og blir lagkamerat med Lace Stroll.

Fernando Alonso: Signerte en langtidskontrakt.

Lance Stroll : Annonsert som Alonsos lagkamerat for 2023.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas har kommet seg godt i gang i Alfa Romeo siden overgangen fra Mercedes forrige sesong. Zhou Guanyu forlenget nylig sin kontrakt ut 2023-sesongen.

Valtteri Bottas: Kontrakt til 2024.

Zhou Guanyu: Kontrakt ut 2023.

AlphaTauri

Det har vært mye rykter og spekulasjoner hvorvidt Pierre Gasly skulle bytte lag foran neste sesong, men mye kan se ut som han blir i Red Bulls søsterlag. Sammen har han med seg Yuki Tsunoda, som forlenget kontrakten sin med ett år torsdag.

Pierre Gasly: Kontrakt ut 2023.

Yuki Tsunoda: Kontrakt ut 2023.

Williams

For utenom Alex Albon er det meste uklart for britene før neste sesong. De jobber på spreng med å få signer Nyck de Vries, som imponerte stort da han fikk vikariere for Albon på Monza.

Nylig kom meldingen om at Nicholas Latifi ikke får fornyet kontrakt etter en skuffende sesong.

Alex Albon: Signerte en langtidskontrakt.

Haas

Kevin Magnussen kom inn i siste sekund da Nikita Mazepin ble kastet ut av laget som en den av sanksjonene mot Russland. Dansken markerte seg godt i starten og har en sikker plass i Haas de neste årene.

Mick Schumacher er derimot alt annet enn trygg foran neste sesong. Tyskeren må overbevise ledelsen om at han fortjener en plass i Formel 1-sirkuset de siste seks løpene.

Kevin Magnussen: Signerte en langtidskontrakt før 2022-sesongen.