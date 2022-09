Hanche-Olsen: – Et slag i trynet

– Et slag i trynet, sa midtstopperen flere ganger i intervjusonen etter tapet.

Spissduoen Dušan Vlahović (Juventus) og Aleksandar Mitrović (Fulham) scoret målene som fratok Norge seieren i puljen.

Tapet gjør også at seedingen for Norge i EM-kvalifiseringen blir på nivå tre. Det gjør at det kan ende med en marerittrekning 9. oktober.

– Jeg synes vi var bra med den første halvtimen, men så kom Serbia inn i kampen. Vi møtte et meget bra lag, men jeg er skuffet over at vi ikke fikk ut mer i denne kampen, sa Hanche-Olsen.

– Mitrović?

– En meget god spiller med voldsom fysikk, sa Hanche-Olsen.