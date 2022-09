Sjakkforbundet sier klart nei til Karjakin-deltakelse i turneringer

Russiske Karjakin har hele tiden uttrykt støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Det har skapt til dels voldsomme reaksjoner i sjakkmiljøet.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) valgte i mars å utestenge Karjakin i seks måneder. I begrunnelsen het det at utestengelsen var «i samsvar med de etiske retningslinjene som vil blir iverksatt i tilfeller av hendelser som får sjakkspillet, Fide eller dets forbund til å framstå i et ugunstig lys og på denne måten skade dets omdømme».

Tidligere denne uken opplyste Karjakin at seks måneder hadde gått, og at han nå står fritt til å delta i konkurranser igjen.

Norges Sjakkforbund ønsker imidlertid ikke at russeren skal få sette seg sjakkbrettet igjen med det første.

Støtter IOC

«Norges Sjakkforbund ønsker ikke at Sergej Karjakin, eller andre sjakkspillere som støtter invasjonskrigen i Ukraina, skal få delta i turneringer i forbundets regi. Dette omfatter alle ratede turneringer i Norge, og forbundet vil på det sterkeste anbefale at alle andre arrangører legger seg på samme linje», heter det i en uttalelse tirsdag.

Forbundet påpeker at Karjakin igjen uttrykte støtte til den russiske invasjonen av Ukraina da han tidligere denne uken annonserte at han kan spille konkurransesjakk igjen.

«Norges Sjakkforbund har tidligere publisert uttalelser som fordømmer krigen, og forbundet har vist sin støtte ved å boikotte utøvere som representerer Russland og Belarus. Vi støtter også IOC og Fides avgjørelse om å kun tillate russiske utøvere som ikke stiller under russisk flagg i våre arrangementer», skriver sjakkforbundet tirsdag.

Viste Putin-støtte

Det skal ikke være et alternativ for Det internasjonale sjakkforbundet å forlenge Karjakins utestengelse, all den tid en utøver ikke kan ilegges to utestengelser for det samme forholdet.

Dersom et nasjonalt forbund klager inn Karjakin på nytt, kan samtidig ikke en ny utestengelse utelukkes.

Karjakins uttalelse på Twitter tidligere denne uken var ledsaget av et bilde der sjakkstjernen var iført en jakke påtrykket «Putin Team».