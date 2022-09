Rival sikker på at Carlsen har bevis mot Niemann: – Klart at Magnus har mer på ham

Mandag kveld kom Carlsen med en skriftlig uttalelse på Twitter. Der bekreftet han det en hel sjakkverden allerede hadde tolket seg fram: anklager mot Niemann om urent spill.

Så langt har han ikke lagt fram bevis, men understreker at han vil si mer om han får lov. En av nordmannens mangeårige rivaler er sikker på at detaljene vil bli presentert hvis 19-årige Niemann gir Carlsen lov til å snakke fritt.

– Det er klart at Magnus har mer på ham. Han har bevis, men hvem vet hva, sier Hikaru Nakamura i en video på YouTube og fortsetter:

– Ballen er på Niemanns banehalvdel. Han har to personer som sier at du må gi oss lov til å dele det vi har uten at det blir tatt noen rettslige grep. Hva Hans vil gjøre nå, er det store spørsmålet. Hvis Hans ikke sier noe, ser det mistenkelig ut. Hvis han er uskyldig, må han gå offentlig ut og be Magnus vise hva han har. Hvis han ikke gjør det, er det vel ingen tvil.

Dagbladet omtalte saken først. Nakamura har tidligere selv vært kritisk til sin amerikanske landsmann.