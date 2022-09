Det gjør han i en uttalelse på Twitter mandag.

Carlsen varslet søndag at han kom til å uttale seg om saken tidlig denne uken. Det gjorde han etter en overlegen turneringsseier i Champions Chess Tour. Han understrekte at han kom til «å si noe, men ikke alt».

– Jeg tror at Niemann har jukset mer - og mer nylig - enn han offisielt har innrømmet, skriver Carlsen.

Han peker videre på det han oppfatter som merkelig oppførsel fra Niemann under kampen de to imellom i Sinquefield Cup tidligere denne måneden. Partiet endte med Carlsen-tap, og i etterkant trakk nordmannen seg fra turneringen.

Ble utspilt

Carlsen skriver mandag at han «under kampen i Sinquefield Cup hadde inntrykk av at han (Niemann) ikke var nervøs eller konsentrerte seg fullt ut om partiet i kritiske stillinger». Likevel, skriver Carlsen, ble han utspilt med svarte brikker «på en måte bare en håndfull spillere kan gjøre».

I etterkant av at ha trakk seg fra turneringen i St. Louis publiserte Carlsen en kryptisk melding på Twitter som satte i gang en enorm spekulasjonsbølge. Mange tolket oppførselen hans som en anklage om juks fra Niemanns side.

Mandag vedgår Carlsen at han mistenker Niemann for juks.

– Jeg mener at juks er en viktig sak og en eksistensiell trussel mot spillet, skriver verdensmesteren.

Deretter legger han til at alle arrangører bør skjerpe tiltakene for å motvirke og avdekke forsøk på juks.

Vedkjenner seg mistanken

Carlsen kommer også med en annen innrømmelse. Allerede da han fikk vite at Niemann var invitert til Sinquefield Cup i tolvte time, vurderte han sterkt å trekke seg fra turneringen.

– Til slutt bestemte jeg meg for å spille, skriver Carlsen.

Forrige uke fikk dramaet mellom Carlsen og Niemann flere bein å gå på. Da tapte Carlsen et parti mot den unge amerikaneren med vilje etter kun to trekk i Champions Chess Tour. Det ble hans eneste nederlag i et ellers strålende grunnspill. I etterkant økte presset rundt at nordmannen måtte forklare seg.

– Jeg vet at handlingene mine har frustrert mange i sjakkmiljøet. Jeg er også frustrert. Jeg vil spille sjakk. Jeg vil fortsette med å spille sjakk på det høyeste nivået i de beste turneringene, skriver Carlsen nå.

Han sier også at han ikke ønsker å spille mot folk som «har jukset gjentatte ganger tidligere». Samtidig hevder Carlsen at det er mer å si om saken enn det som framkommer i mandagens meddelelse.

«Dessverre er det begrenset hva jeg kan si på dette tidspunktet uten en eksplisitt tillatelse fra Niemann til å snakke åpent. Så langt har jeg bare kunnet snakke gjennom mine handlinger, og de handlingene sier tydelig at jeg ikke vil spille sjakk mot Niemann. Jeg håper sannheten i disse sakene kommer fram, uansett hva den måtte være», heter det fra 31-åringen.

Avviser alle anklager

Niemann har gjentatte ganger avvist på det mest bestemte at han gjorde seg skyldig i juks i Sinquefield Cup. Også sjefsdommeren i den årlige turneringen har benektet at det finnes indikasjoner på urent spill.

Amerikaneren har samtidig erkjent å ha jukset på nettstedet Chess.com da han var 12 og 16 år. Det har han tidligere vært utestengt for.

– Jeg var bare et barn, har Niemann sagt om de episodene.

Det internasjonale sjakkforbundet har på sin side uttalt seg kritisk til Magnus Carlsens handlemåte den siste tiden.

– Først av alt, mener vi at verdensmesteren har et moralsk ansvar knyttet til sin status siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det finnes bedre måter å håndtere denne situasjonen på, skrev Fide i en pressemelding nylig.