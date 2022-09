Ada Hegerberg mister Norge-kamper

Stjernespissens navn manglet da landslagssjef Hege Riise presenterte troppen til testkampene mot Brasil (7/10) og Nederland (11/10).

Der må Norge også klare seg uten Caroline Graham Hansen. I slutten av august så Barcelona-playmakeren seg nødt til å ta en pause fra landslagsspill.

Riise må også i fortsettelsen greie seg uten sine to beste spillere. Hegerberg slapp unna bruddskader i venstrebeinet i VM-kvalifiseringskampen borte mot Belgia, men har ikke spilt for klubblaget Lyon siden smellen.

– Ada er fortsatt ikke klar. Hun har vært i kontakt med vårt medisinske team og er ikke aktuell for disse kampene, sa Riise.

I fjor høst gjorde Hegerberg comeback etter et langvarig skademareritt. Et ødelagt korsbånd i kneet og senere en stressfraktur i skinnbeinet holdt henne ut av spill i godt over 600 dager.

Tidligere i år var hun tilbake for Norge for første gang siden sommeren 2017.

Oktoberkampene byr på tøff motstand, og det er akkurat det Riise vil ha. Oppgjøret mot Brasil spilles på Ullevaal stadion, mens Nederland-møtet skjer på bortebane i Den Haag.

– Vi vil øve oss mot forskjellig motstand og med forskjellig type taktikk, men jeg tenker at det er viktig for oss å få til matcher mot de beste, sa Riise til NTB tidligere i måneden.

Hun ble hentet inn som landslagssjef etter EM-exiten i sommer. Det ble seier i hennes to første kamper (1-0 over Belgia og 5-0 over Albania). Dette er troppen Riise tok ut mandag:

Keepere:

Selma Panengstuen (Kolbotn)

Sunniva Skoglund (Stabæk)

Aurora Mikalsen (Brann)

Forsvar:

Guro Bergsvand (Brann)

Tuva Hansen (Brann)

Maren Mjelde (Chelsea)

Anja Sønstevold (Inter)

Marit Bratberg Lund (Brann)

Sara Hørte (Rosenborg)

Kristine Leine (Rosenborg)

Mathilde Harviken (Rosenborg)

Midtbane:

Guro Reiten (Chelsea)

Thea Bjelde (Vålerenga)

Frida Maanum (Arsenal)

Lisa Naalsund (Brann)

Ingrid Syrstad Engen (Barcelona)

Cesilie Andreassen (Rosenborg)

Angrep:

Julie Blakstad (Manchester City)

Anna Jøsendal (Rosenborg)

Elisabeth Terland (Brighton)

Sophie Roman Haug (Roma)

Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham)

Amalie Eikeland (Reading)