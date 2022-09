Kipchoge hadde selv den gamle rekorden på 2.01.39 satt i Berlin for fire år siden i 2018.

Kenyaneren Kipchoge er også regjerende olympisk mester på distansen fra Tokyo i 2021. Han ble også olympisk mester i maraton i Rio de Janeiro i 2016.

Kipchoge er også to ganger verdensmester på 5000 meter, i Paris i 2003 og i osaka i 2007.

Lagkameraten Mark Cohir var nærmest Kipchoge i Berlin søndag, men ble distansert med 4.49 minutter.

Fire

Eliud Kipchoge står med fire seirer i Berlin maraton (2015, 2017, 2018 og 2022). Det er samme antall som etiopieren Haile Gebrselassie har.

Eliud Kipchoge har vunnet 15 og de 17 maratonløpene han har deltatt i.

Etter halvveis løp søndag lå han an til å løpe under den magiske totimersgrensen, men falt litt av mot slutten slik at det ikke gikk denne gangen.

Kipchoge passerte 10-kilometersmerket på 28.23 minutter. Halvmaraton ble passert på 59.51 minutter.

Alene

Kipchoge løpt helt alene fra 25 kilometer og inn. Da ble det verre å holde kilometertiden som var nødvendig for å løpe raskere enn to timer.

De åtte raskeste maratonløpene for menn gjennom tidene, er alle blitt løpt i Berlin.

Kvinneklassen ble vunnet av Etiopias Tigist Assefa. Hun noterte 2.15.37, og det er verdens tredje raskeste tid på kvinnesiden gjennom alle tider. Brigid Kosgei innehar verdensrekorden med 2.14.04.