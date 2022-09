Norsk tap endret ikke forutsetningene – trenger ett poeng mot Serbia

Den 19-årige spissen Benjamin Sesko, fra Haalands tidligere klubb Salzburg, la opp til utligningsmålet og scoret selv vinnermålet til enorm jubel på et fullsatt stadion.

Serbias seier over Sverige noen timer senere gjør tapet litt mindre bittert. Med norsk seier ville betingelsene vært akkurat de samme i tirsdagens gruppefinale: Uavgjort holder til gruppeseier, tap gjør det ikke.

Da må Norge greie seg uten Kristian Thorstvedt, som fikk gult kort i lørdagens heksegryte. Serbia mistet Sergej Milinkovic-Savic med kortkarantene. Det var han som for to år siden senket Norge i toeromspillet om EM-plass med to scoringer på Ullevaal.

– Det er ikke sånn at denne kampen var helt på trynet. Det er resultatet som er på trynet. Vi gjorde mye bra, men også mye vilt, sa landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

– Vi spilte litt taktisk naivt. Vi går for mål nummer to, i stedet for å vente på de perfekte overgangene. Det ble bedre da Fredrik Aursnes og Mats Møller Dæhli kom inn, da hadde vi en bra spurt, men de 25 første minuttene av omgangen mistet vi litt hodet. Det må vi lære av.

Gratismulighet

Et aggressivt hjemmelag bidro til at Haaland sjelden ble satt opp i posisjonene han liker, men rett etter pause hjalp Slovenia plutselig til, og han grep gratismuligheten like begjærlig som han pleier å gjøre når sjansene kommer etter godt spill.

Hjemmelagets høyreback Zan Karnicik håndterte ikke et kort utspill fra Jan Oblak og spilte ballen rett i Mohamed Elyounoussi så den spratt til Haaland. Superspissen var nådeløs og scoret via beinet til en slovener som desperat prøvde å blokkere. Målet ble VAR-sjekket i over et minutt, men det var ikke noe galt med det.

Det var Haalands niende mål på sju landskamper i år. Tirsdagens gruppefinale kan bli en duell mellom nummer en og to på scoringslista i Premier League, etter at Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic senket Sverige med tre mål.

– Det er kjipt at jeg ikke kan være med, men jeg er sikker på at lagkameratene mine gjør en god jobb og drar dette i land, sa Kristian Thorstvedt til NTB.

Boblet

Norges ledelse var fortjent etter at Leo Østigård i første omgang hadde to kjempesjanser og en annullert scoring, alle på dødballserver fra Martin Ødegaard.

Slovenia måtte vente helt til det 65. minutt på sin første sjanse, da Petar Stojanovic holdt på å tråkle seg gjennom det norske forsvaret. Slovenerne ropte rasende på straffespark etter de norske taklingsforsøkene i feltet, og kaptein Jan Oblak måtte gripe inn for å hindre at det kokte over etter at Stojanovic og Andraz Sporar kjeftet på seg gult kort.

Det fortsatte å boble, og i det 69. minutt kom utligningen. Benjamin Sesko brøt gjennom på venstresiden etter en glipp i det norske forsvaret, og ved lengste stolpe fant han spissmakker Sporar, som i duell med Birger Meling skled ballen i mål.

De norske innbytterne Morten Thorsby, Mats Møller Dæhli og Jørgen Strand Larsen kom til sjanser som kunne gitt ny ledelse, men det var Sesko som skulle gi Slovenia seieren. Hans skudd fra langt hold i returrommet snek seg i mål ved stolpen ti minutter før full tid, bak en Ørjan Nyland som reagerte for sent.

Etter kampen avviste den klubbløse keeperen kontant at hans manglende kamptrening hadde betydning for baklengsmålet.

Suksessoppskrift

Slovenia brukte samme oppskrift som i Oslo i juni, høyt press i 4-4-2-formasjon med stor aggressivitet. Norge sto imot et lite åpningsrush og hadde god kontroll så lenge planen ble fulgt.

Norge hadde ballen 65 prosent i første omgang, mye på egen halvdel mens slovenere løp mellom. Etter sidebytte lot de norske seg stresse til å bli med på det slovenske jaget, og da glapp kontrollen.

De tre største mulighetene i første omgang kom på dødball og involverte Ødegaards dødballfot og Østigårds hodestyrke, dessverre også Oblaks keeperferdigheter.

I det 10. minutt trodde alle at Østigård hadde gitt Norge ledelsen. Ødegaard slo et frispark perfekt inn i midten, der stopperen stanget ballen i mål. Dommeren mente han hadde vært for hardhendt med Jasmin Kurtic i jakten på ballen, og målet ble annullert.

I det 22. minutt tok Ødegaard hjørnespark fra høyre. Thorstvedt stusset ved nærmeste stolpe, og fra kort hold satte Østigård hodet på ballen. Oblak svarte med en mirakuløs refleksredning.

I omgangens siste minutt stupheadet Østigård på et nytt Ødegaard-frispark, men ballen gikk litt for rett på til å gi Oblak alvorlige problemer.

For Slovenia var det en viktig seier. Mens Norge trenger ett poeng mot Serbia for å bli A-nasjon, må Sverige slå Slovenia for å unngå nedrykk til C-nivået.