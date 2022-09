Ti minutter før slutt scoret 19 år gamle Benjamin Sesko 2-1-målet, og det ble gjenstand for kritikk i retning Norges sisteskanse. Avslutningen fra omkring 25 meter snek seg inn mellom stolpen og hanskene til Nyland.

Flere medier omtalte scoringen som en keepertabbe av Nyland.

– Ja, det er nok det. Jeg tror nok Ørjan på en god dag tar den ballen, og jeg tror Ørjan er enig selv, sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Nyland har vært landslagssjefens førstevalg det siste året og spilt ti av de siste elleve landskampene. Likevel har han ikke fått seg ny kontrakt etter at avtalen med Reading løp ut i sommer.

Kritikk

Likevel fikk han sjansen mellom stengene lørdag.

– Vi endte med at Ørjan skulle stå. Han har ikke hatt all verden av kamptrening før i karrieren heller, og har alltid prestert og vært bunnsolid i all den tiden jeg har vært landslagstrener. Den tvilen falt Ørjan til gode, sa Solbakken til TV 2.

– Det andre målet skal sannsynligvis Ørjan klare å ta, sa Solbakken.

Ekspertene var kritiske.

– Jeg tipper vi får en annen keeper mot Serbia. Bare et tips, sa Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var også kritisk til valget av Nyland i VG før kampen.

– Jeg synes det er veldig spesielt. Det er litt sånn drepen for dem som konkurrerer og blir valgt bak, sa han i VGTVs studio.

– Sunn diskusjon

På benken satt Sten Grytebust (Aalesund) og André Hansen (Rosenborg). Solbakken ville ikke kommentere hvordan det blir til tirsdag.

– Sånn er fotball. Det er en sunn diskusjon. Vi har alle meninger om det, så får vi se hva vi lander på, sa Solbakken.

Neste kamp for Norge er hjemme på Ullevaal mot Serbia tirsdag.

– Vi har en «grande finale», så nå må vi bare puste med magen og finne den beste oppstillingen og beste taktikken foran den kampen.

På Ullevaal er det nok med poeng for å vinne gruppen i nasjonsligaen.