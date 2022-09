England rykker ned i nasjonsligaen etter tap for Italia

68 minutter var spilt da avgjørelsen falt. Leonardo Bonucci slo et nydelig innlegg som Giacomo Raspadori scoret på fra rundt 16 meters hold.

Dermed ender England opp med to poeng i gruppe 3, og det er fire poeng opp til Tyskland før den siste kampen i gruppen skal spilles mandag.

Tyskland tapte på sin side 0-1 hjemme for Ungarn, og det betyr at de som best kan ende opp med 2.-plass i gruppen foran avslutningskampen.

Ungarn topper gruppen med 10 poeng etter den overraskende borteseieren i Leipzig.

Der scoret Adam Szalai seiersmålet på et glimrende hælspark 18 minutter ut i 1. omgang.

Alt blir avgjort når Ungarn møter Italia i Budapest til ren gruppefinale mandag. Italia står med åtte poeng etter seieren over England.

England tar i mot Tyskland på Wembley samme kveld.