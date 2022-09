Det internasjonale sjakkforbundet kritisk til Carlsen

– Først av alt, mener vi at verdensmesteren har et moralsk ansvar knyttet til sin status siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det finnes bedre måter å håndtere denne situasjonen på, skriver Fide i en pressemelding.

Bakgrunnen for pressemeldingen kommer etter en disputt mellom Carlsen og Niemann de siste ukene. Nordmannen trakk seg nylig trakk fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side.

Da Carlsen og Niemann møttes igjen i innledningen i den pågående Grand Chess Tour-turneringen, trakk Carlsen etter ett trekk og fyrte ytterligere opp under debatten.

Niemann røk senere ut i kvartfinalen i turneringen.

Niemann har gjentatte ganger avvist på det mest bestemte at han gjorde seg skyldig i juks i Sinquefield Cup. Også sjefdommeren i den årlige turneringen har vært ute og avvist at det finnes indikasjoner på urent spill.

Carlsen får også noe støtte fra forbundet.

– Samtidig deler vi hans (Carlsen) dype bekymringer om hvordan juks kan skade sjakken.