Mange vil se Haaland – fullt hus venter Norge i Slovenia

Fullt hus betyr drøyt 16.000 tilskuere på Stozice stadion i den slovenske hovedstaden.

Hjemmefansen møter opp for å støtte laget sitt i kampen mot nedrykk fra B-divisjonen, men det er ingen tvil om at Erling Braut Haaland er en viktig grunn til den store interessen. Han har fått stor oppmerksomhet i oppkjøringen til kampen, og flere av Slovenias spillere har utropt ham til verdens beste spiss.

– Han er fysisk veldig sterk og i stand til å score fra alle posisjoner. I øyeblikket er han den beste spissen i verden, sa høyreback Petar Stojanovic på en pressekonferanse tidligere i uka.

– Vi vet at han er en toppspiller. Vi skal prøve å stoppe ham, men ikke bare ham. Norge har også andre kvalitetsspillere, og vi må ikke glemme dem.

Planen klar

Playmakeren Miha Zajc, som hadde kortkarantene i 0-0-kampen på Ullevaal i juni, er enig med Stojanovic.

– Riktignok har Norge verdens beste spiss akkurat nå, men vi har en plan for å håndtere dem. Jeg forventer at vi gjør en god prestasjon, sa han ifølge Ekipa24.

Slovenias stjernekeeper Jan Oblak trente alternativt tidligere i uka på grunn av en skade, men er nå i full trening. Derimot er spissen Zan Celar ute av troppen på grunn av skade. Han hadde Slovenias ene store sjanse i kampen på Ullevaal.

Stoler på publikum

– Vi har analysert motstanderen, og vi tror veien til suksess er å gjøre som i første omgang i Oslo. Da sto vi høyt og forstyrret Norge i oppspillsfasen. Vi må være aggressive og besluttsomme. Det blir ikke lett, men jeg tror at forsvaret vårt kan stoppe Haaland igjen, sa venstrebacken Gregor Sikosek torsdag.

– Vi mener at vi hører hjemme på B-nivået, og vi vil gjøre alt vi kan for å bli her. Jeg regner med publikums støtte, sa midtstopper Miha Blazic. Han ble utvist på Ullevaal, der Slovenia tross en halvtime i undertall ble eneste landslag i år som har nektet Haaland scoring.