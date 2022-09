Ikke en omgang å miste mot Slovenia

– Vi må starte matchen på en bedre måte enn vi gjorde i juni. Førsteomgangen her hjemme var ikke god. Da var det litt tafatt og passivt, og vi var avventende både i press og med ball. Vi avsluttet sterkt, men var ikke effektive nok, sier Andreas Hanche-Olsen til NTB.

– Jeg tror vi har et ganske bra bilde av hva som ble gjort feil da, og hva vi må unngå der nede. Og så må vi prøve å ta med oss de gode opplevelsene vi hadde fra sist, som det var veldig mange av, sier Morten Thorsby.

Den første omgangen i 0-0-kampen mot Slovenia var egentlig alt som skilte Norge fra en perfekt junisamling. Serbia og Sverige ble slått på bortebane, og samlingen ble avsluttet med hjemmeseier mot Sverige for et fullsatt Ullevaal. Det har satt Norge i posisjon til å vinne gruppa og rykke opp til A-nivå.

Det vil i så fall også sikre 2.-seeding i EM-trekningen 9. oktober og garantere en ekstrasjanse til EM-plass om den ordinære kvalifiseringen ikke går etter planen. Om Norge tar flere poeng i Ljubljana enn Serbia klarer mot Sverige samme kveld, er saken klar allerede lørdag.

– Vi vet at Slovenia er et godt lag, og det er ingen tvil om at det blir en tøff kamp. Vi må være påskrudde og klare med en gang, og så må vi score mål mot dem, som vi ikke greide sist, sier Leo Østigård til NTB.

Vanskelig

Jan Oblak er eneste keeper som har nektet Erling Braut Haaland scoring i landskamp i 2022, og Slovenia viste tenner igjen med 2-2 hjemme mot Serbia rett etter 0-0-kampen på Ullevaal.

– Jeg kjenner til noen av spillerne, og det blir ingen lett kamp. De var vanskelige å bryte ned sist, og det blir ikke lettere på bortebane, sier Østigård.

Han dannet et knallsterkt stopperpar med Stefan Strandberg i de tre seierskampene under forrige samling, mens Hanche-Olsen var Østigårds makker mot Slovenia. De tettet godt igjen.

– Det gikk fint, det. Jeg liker å spille med Leo, og det har gått bra før. Men så er det to andre stoppere her som også vil ha et ord med i laget, sier Hanche-Olsen. Kristoffer Ajer og Stian Gregersen gjør at Norge tross Standberg-forfallet er bra forspent på stopperplass.

– Det blir bedre og bedre konkurranse også der, sier Hanche-Olsen.

Neste gang

Fredrik Bjørkan hadde et skarpt innhopp mot Slovenia på Ullevaal og ropte forgjeves på straffespark da han ble felt fem minutter før slutt.

– Noen ganger går avgjørelsen din vei, noen ganger gjør den det ikke. Neste gang får jeg kanskje straffe, sier Bjørkan, som mener det ikke er så mye å endre på.

– Jeg føler vi gjorde mye rett mot Slovenia, bortsett fra å score og avgjøre kampen. Vi hadde en veldig bra samling sist, og vi må bare fortsette å bygge stein på stein for å nå det neste nivået.

Thorsby er litt strengere.

– Vi har sett mye på bilder, og det er mye å forbedre. Vi er ikke fornøyde ennå. Det er bare å kjøre på, lære av feil vi har gjort og ta med oss det vi gjorde bra, sier han.

Sikres ikke gruppeseieren lørdag, trenger Norge ett poeng mot Serbia på Ullevaal tirsdag.