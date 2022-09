Solbakken forsvarte Haaland igjen: – Ute av proporsjoner

– Det er ikke sånn at han skal skånes for den type spørsmål, ikke at han ikke skal kunne svare på det, men jeg mener en del av det som er i den retningen der, er ganske ute av proporsjoner, sa Solbakken torsdag.

Han møtte egentlig mediene bare for å gi en statusrapport om Martin Ødegaard, men fikk flere nye spørsmål om Haaland.

Stjernespissen ble på onsdagens pressekonferanse konfrontert med at City-eierne anklages for sportsvasking og grove brudd på menneskerettighetene. Haaland svarte at han ikke kunne si noe om slike «kraftige beskyldninger» og begrunnet klubbvalget med muligheten for sportslig utvikling.

Solbakken gjentok at spørsmål om Haalands klubbvalg er berettiget.

– Det som ikke er berettiget, er at Erling Braut Haaland skal stilles til ansvar, være første debattant eller stå til hogg for et kjempestort politisk spørsmål. I kraft av den han er, er han selvfølgelig superinteressant, men for meg blir det litt «overkill», sa landslagssjefen.

Langt x 11 nede

– Det er et kjempestort næringsliv, det er myndigheter og et internasjonalt samfunn. Hvis du skal gå i sømmene på alt det her, er det ikke Erling som skal være utgangspunktet når vi skal sette linjene for hvem som har ansvaret. Han er langt, langt, langt, langt (11 ganger) nede på den rangstigen.

Også lagkameratene forsvarer Haaland mot kritikken. Samfunnsengasjerte Morten Thorsby er en av dem.

– Det er mange andre som burde se seg i speilet før Erling. Min fanesak er at vi spillere skal bruke stemmene våre mer fordi vi har så stor påvirkningskraft. Det gjelder Erling også, men samtidig er det vanskelig å mene noe om store, kompliserte temaer, og det er også opp til hver enkelt hva man vil gjøre, sa han.

– Klubbvalget hans mener jeg det er helt feil å rette kritikk mot.

Noe helt annet

Solbakken gjorde det allerede på onsdagens pressekonferanse klart at han synes det er feil å rette skytset mot Haaland.

– Om enkeltindivider skal stå til ansvar for større politiske spørsmål, blir det uoversiktlig og mer eller mindre umulig å leve et normalt liv, sa han og understreket at Haalands kontrakt med City er noe helt annet enn Mathias Normanns klubbvalg som gjør ham uaktuell for landslagsspill.

– City er med i Premier League og i et europeisk fellesskap. Det er noe helt annet enn Normann, som velger en klubb (Dinamo Moskva) i et land som har angrepet et annet land og er rammet av en europeisk boikott. Jeg synes det er meget, meget stor forskjell.